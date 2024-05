“No he tenido relación con dicho contrato”: Andrés Calle se defendió del escándalo por carrotanques

En medio del escándalo por un presunto entramado de corrupción detrás del contrato para la adquisición de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira, fueron revelados los primeros nombres de funcionarios y figuras políticas que estarían vinculadas en este caso.

En las investigaciones que se adelantan sobre las presuntas irregularidades en la contratación de estos vehículos, y donde el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, sería testigo clave en este caso, se conoció que fue entregada a la Fiscalía la matriz de colaboración en la que exponen los nombres de algunas de las personalidades que estarían relacionadas con el escándalo.

Entre los nombres que fueron revelados están los de los presidentes de Cámara y Senado. Tras hacerse públicos los señalamientos de Pinilla, Andrés Calle, quien preside la Cámara de Representantes del Congreso se defendió de las declaraciones que lo salpicarían en el caso de los carrotanques.

El exsubdirector de la UNGRD busca un principio de oportunidad con la Fiscalía a cambio de revelar información que permita esclarecer el presunto entramado de corrupción que habría en la adquisición de los camiones cisterna para La Guajira.

Recientemente fue entregada a la Fiscalía una matriz de colaboración en la que se revelaron algunos de los nombres de las personas que habrían participado en estos hechos.

En el documento entregado por el abogado Gustavo Moreno, se relaciona los nombres de: Iván Name, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara; Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Víctor Meza y Luis Carlos Barreto.

“Frente a las declaraciones del señor Sneyder Augusto Pinilla (…) ofrezco mi total apoyo para esclarecer con prontitud los hechos relacionados con la presunta compra irregular de unos carrotanques en La Guajira”, aseguró Calle a través de un comunicado.

Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar. Solicito a las autoridades que actúen con celeridad (…) para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas.