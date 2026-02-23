Gobierno y bancos aplazan inversiones forzosas y preparan alternativa ante emergencia por lluvias

La reunión entre el Gobierno Nacional y las entidades financieras dejó en pausa la aplicación de las inversiones obligatorias que habían sido incluidas en el decreto de emergencia para atender a los damnificados por las lluvias.

Los bancos se comprometieron a presentar esta misma semana una propuesta alternativa que permita canalizar recursos sin alterar los mecanismos de mercado.

Propuesta en construcción

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, explicó que el gremio trabaja en un plan que combine alivios inmediatos con nuevos desembolsos para impulsar la economía.

“Una solución que pueda ser inmediata, una solución que respete los mecanismos de mercado, una solución que permita no solamente alivios a la cartera que hoy existe, sino también nuevos desembolsos para activar las actividades productivas”, señaló en diálogo con Noticias RCN.

El dirigente agregó que las conversaciones continúan y que esperan dar resultados en cuestión de días: “Nuestra meta es poder entregarle al país una buena noticia a finales de esta semana o bien a principios de la próxima”, afirmó.

Córdoba, epicentro de la emergencia

Mientras tanto, Córdoba concentra la mayor afectación del país. Allí se contabilizan más de 52.000 familias damnificadas, además de graves daños materiales y pérdidas humanas. El frente frío mantiene la amenaza de nuevas precipitaciones, lo que complica las labores de atención y recuperación en la región.

La magnitud de la emergencia ha acelerado los diálogos entre el sector financiero y el Gobierno, en busca de mecanismos que permitan atender con rapidez a las comunidades golpeadas por las lluvias.