Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa

Un nuevo caso de feminicidio sacudió a Bogotá en las últimas horas, donde una mujer fue asesinada, al parecer, a manos de su pareja sentimental, tras la celebración de su cumpleaños.

El atroz crimen ocurrió en el interior de una vivienda del barrio Bosa La Esmeralda, en el sur de Bogotá, en la madrugada del domingo 7 de septiembre, en medio de una discusión.

De acuerdo con las primeras versiones del caso, el hombre amarró y amordazó a dos mujeres que se encontraban en la casa y luego atacó a su pareja, identificada como Paula Andrea Quintana, de 30 años.

Feminicidio de Andrea Quintana el día de su cumpleaños

El feminicidio ocurrió al terminar la celebración del cumpleaños de la víctima, donde, supuestamente, la pareja de Paula Andrea, tras una fuerte discusión, redujo a la dueña de la casa en la que ocurrieron los hechos y a su hija, posteriormente, atacó a su pareja a quien estranguló.

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, confirmó que el agresor sería su pareja sentimental:

Se presenta el feminicidio de la señora Paula Andrea Quintana de 30 años, la cual se encontraba en su residencia y fue agredida por su compañero sentimental que le causó una asfixia mecánica que le produjo su muerte.

Trató de desaparecer a su pareja quemando su casa tras asesinarla

La información preliminar del caso señala que, tras acabar con la vida de la mujer, el hombre, identificado como César Aguayo Urrego, de 43 años, roció con gasolina la vivienda en la que se encontraban las tres mujeres, las dos que dejó amarradas y Parla Andrea Quintana, y la incendió.

Inmediatamente, huyó en la motocicleta de la víctima. Las autoridades ofrecen millonaria recompensa por el paradero del feminicida de Paula Quintana: