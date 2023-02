La Corte Suprema ratificó la condena de 17 años con Andrés Felipe Arias; esto dijo el exministro

La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia de 17 años y cuatro meses de cárcel en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por actos de corrupción relacionados con el programa gubernamental Agro Ingreso Seguro (AIS).

Según la decisión del magistrado Gerson Chaverra, hubo un fraccionamiento de los predios y no llegaron los recursos al campesinado, incumpliendo así con el principal objetivo del programa. Igualmente, señaló que hubo una contratación directa de los subsidios sin licitación.

"La Corte reprocha al acusado no por lo que hubiera dejado de hacer o no el ICA, como lo sugiere en su escrito el impugnante, sino por haber celebrado con ese organismo de manera directa y no por licitación pública un objeto cuyo objeto no guardaba relación con actividades de ciencia y tecnología", señaló Chaverra durante la audiencia.

La decisión de la Corte Suprema se conoció en la mañana de este viernes, 3 de febrero, por parte de la Sala de Decisión del alto tribunal, al responder un recurso de impugnación de Arias; sin embargo, él por lo pronto no tiene medida de aseguramiento y en este momento tiene que ser computada la pena que pagó en los Estados Unidos.

¿Qué dijo el exministro Arias sobre la decisión?

Después de que la Corte se diera a conocer la rectificación, el exministro Andrés Felipe Arias dijo que recibe la decisión con tranquilidad.

"Nosotros, mi esposa, mis hijos y yo ya hemos pasado por unos túneles de terror muy bravos y creo que ya estamos probados en eso. Entonces con paz interior, tranquilidad. Toca respetar y acatar el fallo, aunque por su puesto tenemos mil reproches que vamos a evaluar con nuestro equipo de abogados", dijo Arias a los medios de comunicación.

Es preciso mencionar que 2014, Arias ha insistido en su inocencia por las irregularidades relacionadas con el AIS, que consistía en la entrega de subsidios para el desarrollo del campo.