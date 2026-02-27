Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez
El candidato del Partido Conservador aseguró que fue retenido por hombres en motocicleta.
Noticias RCN
febrero 27 de 2026
05:45 a. m.
En la madrugada de este viernes 27 de febrero fue dejado en libertad el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez. Dijo que fue retenido por hombres en motocicleta.
Señaló que se lo llevaron bajo amenazas y encapuchado hacia una zona desconocida de Pelaya, Cesar. Desconoce qué grupo armado fue responsable de sus secuestro.
El candidato al Senado fue trasladado a Bogotá.