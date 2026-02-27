CANAL RCN
Colombia

Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez

El candidato del Partido Conservador aseguró que fue retenido por hombres en motocicleta.

Dejan en libertad al candidato al Senado Andrés Vásquez
Foto: tomada de video

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
05:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada de este viernes 27 de febrero fue dejado en libertad el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vásquez. Dijo que fue retenido por hombres en motocicleta.

Esto es todo lo que se sabe de la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez
RELACIONADO

Esto es todo lo que se sabe de la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez

Señaló que se lo llevaron bajo amenazas y encapuchado hacia una zona desconocida de Pelaya, Cesar. Desconoce qué grupo armado fue responsable de sus secuestro.

El candidato al Senado fue trasladado a Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Sicarios cayeron minutos después de cometer un homicidio en Kennedy: así los atraparon

Armenia

Conductor que habría arrollado a Nicole Valeria Vargas en Armenia se entregó a las autoridades

EPS

“El presidente Petro ordenó que se volviera pública la Nueva EPS”, reveló el ministro de Salud

Otras Noticias

Venezuela

Delcy Rodríguez le pidió a Donald Trump que suspenda las sanciones en Venezuela

Abogado de Nicolás Maduro y Cilia Flores denunció que no recibe sus honorarios de los recursos del Estado por los bloqueos de EE. UU.

Millonarios

¡Despertó Millonarios! El ‘embajador’ goleó 5-1 a Pereira en El Campín: vea los goles

¡Fiesta azul en Bogotá! Millonarios derrotó 5-1 a Deportivo Pereira y piensa ya en Atlético Nacional.

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 26 de febrero de 2026

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?

Artistas

Juanes vivió incómodo momento al olvidar la letra de uno de sus éxitos en vivo