“El presidente Petro ordenó que se volviera pública la Nueva EPS”, reveló el ministro de Salud

El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, reveló que el presidente de la República ordenó la conversión de la Nueva EPS en una entidad pública.

La Nueva EPS es actualmente la aseguradora más grande de Colombia, con aproximadamente 11,6 millones de usuarios. La entidad se encuentra intervenida por el gobierno, pero su composición accionaria es mixta, combinando participación pública y privada.

El anuncio generó reacciones inmediatas en el ámbito político y sanitario. El exministro de Salud Augusto Galán calificó la medida como una expropiación, señalando interrogantes sobre la viabilidad jurídica de esta acción gubernamental.

Ministro de Salud reveló que se ordenó la estatización de la Nueva EPS

De acuerdo con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el propio presidente Petro le dio la orden de estatizar la EPS con más afiliados del país, en plena crisis:

El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la Nueva EPS.

Además, dijo que el jefe de Estado instruyó al ministro de Hacienda para que "comience a buscar recursos para que pueda pagar la Nueva EPS como Estado colombiano".

La intervención gubernamental de la Nueva EPS ya estaba en curso antes de este anuncio, debido a dificultades financieras y administrativas que habían afectado la prestación de servicios a sus millones de afiliados en todo el territorio.

La estatización de esta entidad de salud en completamente pública representaría un cambio significativo en el modelo de aseguramiento en salud del país, considerando que se trata de la EPS con mayor número de usuarios.

Exministro de Salud señala de expropiación la estatización de la Nueva EPS

"En principio, habría que analizar desde el punto de vista jurídico la posibilidad de una actuación así. Esa EPS es una alianza público-privada en donde hay participación significativa de agentes privados y esa estatización sería una especie de expropiación", advirtió Galán.

Según el ministro Jaramillo, el Ministerio de Hacienda deberá asumir la responsabilidad financiera de la aseguradora, comprometiéndose con "todas y cada una de las diferentes empresas sociales del Estado" que operan bajo su órbita.

Las implicaciones legales, financieras y operativas de esta decisión presidencial aún están por determinarse, mientras diferentes sectores políticos y económicos analizan la viabilidad y consecuencias de la medida anunciada por el titular de la cartera de Salud.