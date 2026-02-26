Conductor que habría arrollado a Nicole Valeria Vargas en Armenia se entregó a las autoridades

En los últimos días, habitantes del Quindío habían expresado su dolor tras conocerse el fallecimiento de Nicole Valeria Vargas, una joven cantante que había ganado popularidad tras participar en un reality musical hace algunos años.

Vargas de 19 años, falleció luego de ser arrollada por un 'carro fantasma' en la vía que conecta a Armenia con Circasia, en un siniestro vial donde también falleció un hombre identificado como William Andrés Paipa Rojas, de 46 años.

El conductor se entregó a las autoridades

Tras la muerte de estas dos personas, las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto responsable, anunciando en la mañana de este 26 de febrero una recompensa de hasta 10 millones de pesos por parte de la Gobernación del Quindío para quien diera información que permitiera identificar al conductor.

Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El responsable deberá responder ante la justicia: Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío.

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por las autoridades a La FM y Alerta Armenia, esta persona se presentó ante las autoridades en compañía de su abogado en la Fiscalía 12 Seccional de Armenia para entregar su versión de los hechos.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Nicole Valeria Vargas se dio a conocer tras participar en un programa de talentos juveniles, donde destacó por su talento para la música desde temprana edad. Ahora, se había graduado del colegio, había entrado a la universidad y seguía enfocada en su carrera musical, consiguiendo presentarse en algunos escenarios a nivel local.

En las últimas semanas, la joven artista había mostrado en sus redes sociales que estaba trabajando como promotora de una marca de aguardiente. De hecho, se reporta que el accidente se presentó cuando se encontraba cumpliendo con su labor.