Esto es todo lo que se sabe de la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez

Crece la angustia en el departamento del Cesar tras la desaparición de Andrés Vásquez Vargas, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador.

Ya se completan cerca de 30 horas sin que se conozca su paradero, luego de que saliera de la vivienda de sus padres en el municipio de Pelaya y no regresara.

¿Cómo fue la desaparición del candidato Andrés Vásquez?

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el joven político había estado en Ocaña con la familia de su esposa y posteriormente llegó a Pelaya para descansar en la casa de sus padres.

En la madrugada del miércoles 25 de febrero, hacia las 5:00 a.m., salió de la vivienda tras escuchar el sonido de una motocicleta.

Minutos después, su padre encontró la puerta de la casa abierta, al igual que la del vehículo de Andrés Vásquez. En el carro estaban el celular y los documentos de identidad del aspirante, pero no había rastro de él.

Su padre relató el momento en que comenzó la búsqueda:

Y ahí empecé yo a asustarme y caminar y caminar por las calles para ver si el carro estaría tomando tiempo, pero nada. Ya lo que fueron las 7, ya sí me fui para la policía a informar.

Con el paso de las horas, la preocupación en la familia Vásquez ha aumentado. Su esposa también habló:

O sea, todas las pertenencias entró al carro y pues eso fue como que lo que sí detonó la alarma más grande.

Ofrecen recompensa por información que dé con el paradero de Andrés Vásquez

Las autoridades han desplegado operativos en Pelaya y sus alrededores para dar con su ubicación. Además, se anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita establecer su paradero.

En esta zona del Cesar hay presencia del ELN y de las autodefensas gaitanistas, lo que aumenta la preocupación en medio de esta época electoral.

Partido Conservador se refirió a la desaparición de Andrés Vásquez

El Partido Conservador, colectividad que le otorgó el aval a Andrés Vásquez, rechazó lo ocurrido y exigió garantías de seguridad para todos los candidatos.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, señalaron:

Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión.

El partido también solicitó a las autoridades, al Ejército y al GAULA de la Policía adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer qué ocurrió y dar con su paradero lo antes posible.

Mientras avanzan las búsquedas, la familia insiste en un llamado urgente: