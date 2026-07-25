¿Por qué les asignaron esquemas de la UNP a Manuela Bedoya y Luna Barreto, las activistas detenidas por Israel?

Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron las dos activistas retenidas por autoridades israelíes durante una misión humanitaria rumbo a Gaza y que, a su regreso al país, fueron condecoradas con la Cruz de Boyacá por el presidente Gustavo Petro.

Sobre ellas, Noticias RCN conoció los documentos que sustentaron la solicitud de emergencia para asignarles esquemas de protección de la UNP, una decisión que generó interrogantes mientras cientos de líderes sociales siguen esperando medidas de seguridad.

La solicitud fue hecha por una contratista de la misma Unidad de Protección para disponer de dos personas que deberían formar parte de los esquemas de seguridad para Bedoya y Barreto.

“Se solicitan dos panteras de protección quienes prestarán sus servicios en el esquema de seguridad de las señoras Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto, por término de emergencia a partir del momento y por el tiempo que sea necesario”, se lee en el correo.

¿Qué respondieron las jóvenes activistas?

Cabe recordar que las jóvenes participaron en una misión humanitaria con destino a Gaza cuando fueron retenidas por el gobierno israelí y posteriormente deportadas, sin embargo, hasta el momento se desconocen los estudios por los que se les asignaron estos esquemas.

Contactamos a Manuela Bedoya para saber más sobre su diagnóstico de riesgo, sin embargo, señaló que quienes deben dar las explicaciones sobre la asignación son las entidades del Estado encargadas de proporcionar la seguridad.

“No considero conveniente ni prudente suministrar la información que solicitan, teniendo en cuenta que podría tener implicaciones para mi seguridad”, agregó Bedoya.

Sindicatos de la UNP alertan represamiento de procesos

Sumado a esto, conocimos las constantes peticiones de los sindicatos de la UNP para que no se modificara el manual de funciones lo cual, según ellos, se hizo sin un estudio técnico previo.

Acá hay incluso una importante alerta que emite uno de los funcionarios de la entidad:

“Nos preocupa que temas como los estudios de nivel de riesgo que están represados en las solicitudes, una gran cantidad de desmontes de medidas que no se han atendido debidamente”, indicó un funcionario de la entidad que pidió guardar su anonimato.

Sistemas como el Cerrem y los estudios técnicos para asignar esquemas, son dos de los grandes interrogantes que hoy quedan sobre la polémica entidad, que ya ha estado bajo la lupa en varias ocasiones por la asignación de esquemas.