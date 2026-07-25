33 emisoras del Ejército cesaron sus transmisiones en zonas de frontera: ¿Cuál es la razón?

Al menos 33 de estas frecuencias han cesado sus transmisiones, dejando en silencio a zonas estratégicas de frontera y territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Las estaciones clausuradas se ubicaban en puntos críticos como Ipiales, Leticia, Cúcuta y Santa Marta, todas en zonas fronterizas. También dejaron de operar emisoras en municipios del norte de Santander fuertemente golpeados por la violencia, como El Tarra, Convención y Pamplona.

Zonas alejadas se quedaron sin emisoras del Ejército

Estas frecuencias no eran simples estaciones de radio: representaban puentes de comunicación para campesinos, indígenas, soldados y habitantes de regiones aisladas.

“Es preocupante porque las emisoras del norte de Santander del Ejército Nacional han sido apagadas, para nosotros nortesantandereanos es de vital importancia que ellos ejerzan una labor social importante para la comunidad”, expresaron voceros locales.

La suspensión ha generado preocupación entre diversas organizaciones y colectivos que rechazan esta decisión: “No sabemos de verdad qué está pasando, no tenemos acceso a ninguna información”.

¿Qué respondió el Ejército?

Mediante comunicados oficiales, varias entidades solicitaron la reactivación de estas señales radiales. Las comunidades denuncian que las licencias de operación simplemente se vencieron, dejando las frecuencias desiertas sin mayor explicación.

El Ejército Nacional respondió afirmando que la suspensión es temporal: “Los trámites ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ya fueron radicados. No obstante, mientras se surten dichos procesos se dispuso la suspensión temporal y preventiva de la emisión en algunas estaciones”.

Durante años, estas emisoras acompañaron a miles de colombianos en zonas donde la presencia estatal era limitada. En montañas, selvas y ríos, la voz radial del ejército representaba información, compañía y conexión con el resto del país.