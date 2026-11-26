Después de más de tres meses de incertidumbre, terminó en tragedia la búsqueda de Angie Jácome, la mujer que había sido secuestrada junto a tres policías el pasado 17 de agosto, cuando se movilizaban por la vía Ocaña-Cúcuta.

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Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre en el sector Monte Redondo, en Ábrego. Según los primeros reportes, presentaba dos impactos de bala.

¿Quiénes son los policías secuestrados?

El secuestro ocurrió cuando la mujer se dirigía hacia la capital de Norte de Santander junto a tres miembros de la DIJIN de la Policía. Los uniformados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el secuestro correspondió a una retaliación de los grupos criminales que operan en el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de estas organizaciones delincuenciales.

Al parecer, la estructura Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría estado detrás de este secuestro.

ELN estaría detrás del crimen

El 17 de septiembre, un mes después del crimen, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció para exigir la liberación: “Ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables. Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones”.

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La Defensoría del Pueblo ha seguido de cerca la situación en el Catatumbo, región que desde el 16 de enero de 2025 ha experimentado una crítica situación por la escalada violenta del ELN contra el Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.

Esta situación ha llevado al desplazamiento de más de 101 mil personas, mientras que otras 3.772 han sido víctimas de confinamiento. Además, se han reportado 7.777 personas amenazadas.