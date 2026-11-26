Este jueves 26 de noviembre, se llevó a cabo la judicialización de los dos hombres que habrían protagonizado la toma de rehenes en un almacén Éxito en Cartagena.

El crimen se perpetró desde las 8:30 a.m. del martes 24 de noviembre en el sector de La Castellana. Después de no lograr robar un carro de valores, sujetos encapuchados y armados se tomaron las instalaciones de la tienda.

Detalles del secuestro que duró cerca de 17 horas

Los empleados y clientes fueron sus rehenes por alrededor de 17 horas. Los secuestradores los intimidaron y por medio de un panfleto exigieron 7.000 millones de pesos para liberarlos, así como dos camionetas blindadas y contar con una ruta de escape hacia Barranquilla.

Sobre las 2:00 a.m. del miércoles 25 de noviembre, 30 comandos de la Policía junto con unidades del Ejército entraron y lograron rescatar a los secuestradores. Sumado a ello, capturaron a los dos presuntos secuestradores y abatieron a un tercero.

Con respecto al criminal que falleció, fue identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata. Su esposa había asegurado que él era uno de los secuestrados, pero las autoridades corroboraron que se trató de quien habría coordinado el hecho.

Durante la operación, se supo que utilizaron a las víctimas como escudos humanos y les colocaron explosivos simulados. Inclusive, amenazaron con quitarles la vida. Al final, los 76 rehenes fueron liberados.

Llamado de atención de la jueza

Los capturados fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón. Al primero le incautaron 495 mil pesos que tenía en el bolsillo, armas traumáticas y de balines.

En la audiencia, les imputaron el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, el cual no fue aceptado por ninguno de los dos. Un momento particular fue cuando la jueza les llamó la atención por quedarse dormidos.

Mientras el fiscal entregaba detalles del secuestro, en video quedó el momento en el que uno de los delincuentes estaba cerrando los ojos. La jueza lo interrumpió y dijo lo siguiente: “El señor Jhon Alveiro Mejía se está quedando dormido. Les agradezco estar atentos”. Mientras ambos se reían por la situación, la jueza les pidió a los custodios que les dieran agua.