Un nuevo hecho de violencia sacudió la madrugada de este lunes a Cúcuta, Norte de Santander, donde la explosión de un artefacto dejó más de 60 viviendas afectadas y tres personas lesionadas. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, aún no hay certeza sobre la modalidad utilizada en el atentado, aunque inicialmente se habló de un ataque con drones.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó en entrevista con Noticias RCN que una familia resultó herida tras la caída del explosivo cerca de su vivienda y que los organismos de seguridad mantienen abiertas varias hipótesis sobre lo sucedido.

“Tenemos más de 60 viviendas afectadas” y “tres personas que fueron lesionadas”, señaló el funcionario, quien ha estado al frente de la atención de la emergencia desde las primeras horas de la mañana.

RELACIONADO Masacre en Cúcuta deja tres habitantes de calle asesinados y dos heridos

Según explicó, aunque los primeros reportes apuntaban a un ataque perpetrado mediante drones, en las últimas horas fueron hallados elementos cerca del comando de Policía que podrían arrojar nuevas pistas sobre la forma en que se ejecutó la acción violenta.

“Estamos viendo también otra posibilidad”, indicó Quintero, al precisar que los objetos encontrados están siendo analizados por la Fuerza Pública y que, por ahora, “no se podría descartar cualquier otro tipo de afectación” contra la instalación policial.

Investigación abierta y posibles responsables

El atentado ocurrió a escasos metros del comando de Policía de Norte de Santander. Pese a la magnitud de la explosión, no se registraron afectaciones entre los uniformados.

Consultado sobre los posibles responsables, el secretario de Seguridad afirmó que aún no existe una atribución oficial, aunque recordó que ataques recientes con características similares han sido ejecutados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“No se ha podido establecer” quién está detrás del atentado, dijo el funcionario, aunque agregó que “los últimos ataques de esas modalidades ha sido por parte del ELN”.

Las autoridades también anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Familia afectada pide ayuda y mayor atención para la región

La vivienda más impactada por la explosión pertenece a la familia Roa Piedrahíta. Sebastián Roa, su esposa Alejandra y su hijo Valentino, de apenas 18 meses, resultaron afectados por la onda explosiva y fueron trasladados a un centro asistencial.

De acuerdo con Diego Roa, familiar de las víctimas, el menor continúa bajo observación médica por posibles afectaciones pulmonares derivadas del atentado.

Además de la emergencia médica, la familia enfrenta graves daños materiales. “La casa está totalmente destruida”, aseguró Diego, quien explicó que desde las primeras horas del día intentaron rescatar algunos enseres y electrodomésticos ante el riesgo de colapso de la estructura.

El familiar hizo un llamado a las autoridades para brindar apoyo a los afectados y reforzar las medidas de seguridad en Norte de Santander, una región que, según afirmó, vive bajo un ambiente de “miedo y zozobra”.

Por su parte, Quintero reconoció que, aunque existe apoyo del Gobierno Nacional y se han reforzado las capacidades de seguridad, las nuevas modalidades empleadas por los grupos armados representan un desafío adicional. “Más que personal, requieren también tecnología para poder contrarrestar estos actos terroristas”, concluyó.