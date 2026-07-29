Tras denuncias contra Petro, Angie Rodríguez advierte que también recibió amenazas de bandas delincuenciales

En el trascurso del miércoles, 29 de julio, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, se presentó junto a sus abogados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para denunciar al presidente Gustavo Petro por presuntas amenazas, presiones indebidas e irregularidades en contratación. Tras destapar un nuevo escándalo del Gobierno saliente en entrevista con Noticias RCN advirtió:

“Nadie está por encima de la constitución y las leyes y eso involucra al presidente de la Republica. Yo sé que lo que se viene no es fácil, porque va a hacer una serie de campañas para desprestigiarme, ya lo ha tratado de hacer, refiriéndose a mí como una persona loca e incompetente y quiero, hoy denunciarlo, porque él va a entrar en una etapa de desesperación, publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación”.

¿Qué denuncias presentó Rodríguez ante la Comisión de Acusaciones?

En diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el abogado de Rodríguez, Wilson Ruiz, indicó que las denuncias presentadas son de gran interés para la nación, “como el peculado por aplicación oficial diferente; es decir, que recursos que pertenecen al fondo de adaptación, querían trasladarlos al Ministerio de Hacienda, aun viéndose perjudicado todo el sector de La Mojana”.

“Otro punto muy importante”, según comentó, “es el constreñimiento legal en contra de Rodríguez. Cundo ella se resistió a que dispusieran de esos recursos públicos como se les diera la gana, vimos toda la presión en su contra”.

Pero según Ruiz hay más y tiene que ver con “el tráfico de influencias de servidor público, porque el presidente de la República, sacando la cara por otras personas, intercedió frente a Angie para que ella posesionara a Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes a Juliana Guerrero”.

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Defensa de Rodríguez dice tener pruebas de cada una de las denuncias contra el presidente:

El abogado de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) insistió en que “todos los argumentos expuestos tienen pruebas. Recordemos el ataque sistemático que se ha presentado contra Angie en X. La retaliación es sacarla. Decir públicamente que la van a declarar insubsistente porque tiene un tema psiquiátrico es una irrepsonsbailidad absoluta”.

Su defensa, además, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra bandas delincuenciales y presuntos integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), indicando que Rodríguez habría estado recibiendo llamadas en las que ella y su familia son amenazadas de muerte.