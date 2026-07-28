Polémica solicitud del presidente Petro para transferir $1 billón a la UNGRD a días de dejar el cargo

La solicitud del presidente Gustavo Petro para transferir $1 billón desde el Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), recursos destinados para La Mojana ha generado polémica no solo por el traslado de los dineros, sino que se da a solo días de dejar la Casa de Nariño y en medio de un contexto de presuntas contrataciones irregulares.

La controversia se desató luego de que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, revelara en Noticias RCN que el mandatario pretendía transferir recursos de su entidad hacia la UNGRD, presuntamente para llevar a cabo contrataciones exprés.

Esta solicitud se da en el marco del decreto de desastre natural emitido debido a las condiciones del fenómeno de El Niño.

Alerta por la solicitud de transferir $1 billón del Fondo de Adaptación a la UNGRD

Expertos consultados señalan que estos recursos no pueden transferirse de esa manera, y advierten que tal procedimiento podría traer consecuencias graves.

Dicho billón de pesos se sumaría a los casi $8 billones que el presidente ha solicitado trasladar, fondos destinados, según el mandatario, a la compra de paneles solares y la construcción de acueductos en el marco de la declaratoria de situación de desastre.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia explicó que “esos traslados de unos recursos tan grandes, que en teoría buscan atender una situación apremiante en el país, nuevamente se ponen en cuestión”.

El billón de pesos que pide el presidente Petro para la UNGRD pertenecería a La Mojana

La preocupación principal radica en que el billón de pesos solicitado ya estaría comprometido para la zona de La Mojana, una región que requiere intervenciones específicas de adaptación.

Por otro lado, se conoció que los contratos que se realicen bajo el marco de esta declaratoria de desastre se ejecutan de forma directa y sin licitación, lo que aumenta el riesgo de irregularidades.

El gobierno entrante ha realizado un llamado contundente a los funcionarios de la UNGRD ante la creciente preocupación por la transparencia en el manejo de estos recursos extraordinarios.

La situación escaló cuando el presidente Petro anunció que tomará acciones penales contra Angie Rodríguez, argumentando que la funcionaria se ha defendido con lo que él califica como mentiras. Esta amenaza legal añade una nueva dimensión al conflicto, que trasciende lo administrativo para convertirse en un enfrentamiento directo entre el mandatario y la directora del Fondo de Adaptación.