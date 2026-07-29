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La historia no contada de Gabriela Muñoz en la Aerocivil: trabajadores destapan más del escándalo

Muñoz habría ganado poder en la entidad junto a su hermano Santiago. Además, otros familiares supuestamente habrían recibido contratos.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
01:47 p. m.
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Tras la explosiva entrevista de Noticias RCN con Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre y directora del Fondo de Adaptación, se destapó una presunta red de contrataciones irregulares en la Aeronáutica Civil.

El poder de Gabriela Muñoz y su hermano en la Aeronáutica Civil
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El caso salió a la luz luego de que Rodríguez alertara sobre un uso indebido de los recursos públicos en el gobierno Petro. Aparte de Juliana Guerrero, mencionó a otra mujer: Gabriela Muñoz.

El poder oculto de los hermanos Muñoz

Al parecer, Gabriela y Santiago Muñoz Olaya fueron contratados como asesores en mayo de 2025 en la entidad, cargos que inicialmente correspondían a labores administrativas auxiliares. Ella estuvo en el cargo a lo largo de un año.

Sin embargo, funcionarios de la entidad que se mantuvieron bajo anonimato aseguraron que los hermanos Muñoz fueron ganando poder a medida que pasaba el tiempo.

“Empezaron a robar mucho protagonismo; inclusive el hermano que, como es piloto, quería empezar a volar una de las aeronaves de la entidad por encima de quien fuese”, contó un trabajador.

Gabriela, cercana al presidente Petro, y su hermano Santiago; supuestamente asistieron en la gran mayoría de reuniones con los directivos y técnicos, ejerciendo una influencia que superaba ampliamente sus funciones oficiales.

Algunos trabajadores también denunciaron posibles casos de acoso y violencia por parte de Santiago. Por medio de redes sociales, Gabriela se pronunció y negó los señalamientos.

Contratos de la familia Muñoz en la Aerocivil

El tema no acabó ahí, debido a que Daniel Briceño, recientemente posesionado como representante a la Cámara, denunció que amigos y familiares de los hermanos habrían tenido protagonismo en la señalada red de contrataciones en la Aeronáutica Civil.

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El congresista alertó que, tras llevar a cabo búsquedas en las páginas oficiales del Estado, ninguno de ellos reportó los vínculos familiares, lo que constituiría una irregularidad en la declaración ante posibles conflictos de interés.

Adicionalmente, identificó posibles inconsistencias en el nombramiento de altos mandos como resultado de la supuesta influencia de Muñoz en la entidad. Por eso, Briceño solicitó que los entes de control lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

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