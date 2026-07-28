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Comunidad médica rechaza declaraciones de Petro sobre incapacidad de Angie Rodríguez

Rodríguez advirtió que buscarían trasladar un billón de pesos de su entidad a la UNGRD para contratación exprés.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
02:07 p. m.
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En respuesta a las declaraciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente de Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, en entrevista con Noticias RCN, sobre un presunto plan para transferir un billón de pesos de su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y así poder realizar contrataciones exprés, el presidente Petro compartió en su cuenta de la red social X una incapacidad psiquiátrica de la funcionaria, pidiendo declararla insubsistente.

No es la primera vez que el jefe de Estado comparte información médica reservada. Meses atrás, lo hizo en medio del escandalo por la muerte del pequeño Kevin Acosta, cuando su EPS dejó de entregarle el medicamento con el que trataba su diagnóstico por hemofilia y falleció a sus siete años.

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Comunidad médica rechaza las acciones el presidente Petro:

La respuesta de Petro genero un amplio rechazo de la comunidad médica. El profesor de psiquiatría Rodrigo Córdoba indicó que “el secreto que acompaña cualquier acto médico, tanto administrativo, como clínico, esta salvaguardado por el marco de la Ley. En ese sentido, trasgredir en esta dirección se convierte en una situación muy lamentable”.

Y añadió que, “hoy en día podemos tener la absoluta certeza de que no hay ninguna razón para que desempeñe cualquiera de sus responsabilidades”.

Bajo la misma línea el psicólogo Leonardo Aja explicó que “en diagnóstico psiquiátrico no es condición suficiente para prescindir de los servicios de un trabajador o declararlo insubsistente”.

E, incluso, la Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo “un llamado a proteger el derecho de los pacientes y sus familias a ser tratados con empatía, respeto y equidad. La salud mental es un derecho fundamental y un pilar del bienestar social que no debe, bajo ninguna circunstancia, ser objeto de estigma, instrumentalización o prejuicio”.

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¿Qué dijo Petro?

Tras conocer la entrevista de Rodríguez con Noticias RCN, el presidente Petro dijo sobre su exmano derecha que es “una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica”.

Y, junto a una incapacidad médica de la funcionaria, comentó: “Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia, pero no investiga. El documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente”.

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