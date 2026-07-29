Dos de cada diez CAI móviles en Bogotá se encuentran fuera de operación

A unos días de conocerse que en Bogotá 585 vehículos que deberían apoyar las labores de control y reacción de las autoridades se encuentran fuera de servicio, la concejal Diana Diago advirtió que 21,05% de los CAI móviles de la ciudad no están en operación.

En total, cuatro de los 19 CAI móviles pasan los días aparcados, dos (de las localidades de Engativá y Puente Aranda) por documentación pendiente y otros dos (de la localidad de Tunjuelito y la Policía Metropolitana) por problemas para operar en la ciudad.

Así lo informó la cabildante, tras conocer la respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad a un derecho de petición que realizó sobre el tema de los CAI móviles.

Puente Aranda no tiene un CAI móvil por problemas con la documentación:

La localidad número 16, Puente Aranda, es una de las más afectadas al quedarse sin su único CAI móvil, en un momento en el que los principales delitos de alto impacto van al alza.

Las lesiones personales, por ejemplo, registran un aumento del 36,2%, al que le sigue uno del 17,1% en violencia intrafamiliar, otro del 9.3% en delitos sexuales y, finalmente, uno del 6,57% en extorsión.

"Es inadmisible que una localidad como Puente Aranda, donde permanentemente se registran problemas de seguridad, haya quedado sin su único CAI móvil por razones administrativas. Mientras los delincuentes actúan, la Administración mantiene inmovilizados los vehículos que deberían proteger a los ciudadanos", cuestionó la concejal Diago.

La redistribución del pie de fuerza en “veremos”:

La concejal advirtió que la capacidad de redistribuir el pie de fuerza en sectores golpeados por la criminalidad se ve afectada con los CAI móviles estacionados. En sus palabras:

"Es inaceptable que herramientas fundamentales para combatir la delincuencia estén inmovilizadas por falta de gestión y por trámites administrativos que debieron resolverse oportunamente".

El CAI móvil es una estrategia de acción rápida y control que podría ayudar a la ciudad y, por tanto, Diago exige “una administración que garantice que cada herramienta destinada a proteger a los ciudadanos esté disponible para combatir el delito. No es aceptable que la ineficiencia administrativa termine debilitando la capacidad operativa de la Policía mientras la inseguridad sigue creciendo".