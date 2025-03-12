Angie Rodríguez denuncia que cinco hombres ingresaron a su casa familiar y se robaron documentos

Este miércoles 3 de diciembre, Angie Rodríguez hizo una grave denuncia. Informó que cinco hombres vestidos de civil ingresaron en la madrugada del 21 de noviembre a su casa. En ese momento, no había nadie en la vivienda.

Si bien no se llevaron nada de valor, la hasta hace poco directora del Dapre sostuvo que robaron una bolsa con documentos y el dinero que había en la alcancía de su hijo. La vivienda queda ubicada en el barrio Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá.

Robo duró más de una hora

Rodríguez reveló los videos de las cámaras de seguridad, en los que se vio a estas personas ingresando por el último piso usando lo que parecía ser una cuerda improvisada. El robo comenzó pasadas las 2:00 a.m. y culminó a las 3:17 a.m.

Uno de los ladrones fue quien se trepó por la fachada. Minutos después, sus cómplices entraron por la puerta.

“Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento son de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”, afirmó la denunciante.

“No fue delincuencia común”

Por causa de este hecho, la saliente directora aseguró que sacará a su hijo del país y pidió seguridad para sus papá y mamá. La Sijin y la Fiscalía están al tanto de lo ocurrido.

Horas antes, se supo que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. Al parecer, su salida se originó por el desacuerdo en nombramientos. Es cuestión de tiempo para que se anuncie a su reemplazo, Letty Leal; siendo la sexta persona en tomar las riendas del Dapre durante su gestión.