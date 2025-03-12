Ministro Benedetti denunció que su celular fue intervenido con el software espía Pegasus

En la mañana de este miércoles 3 de diciembre, en una entrevista con La FM, el ministro del Interior hizo una preocupante revelación.

El jefe de cartera se refirió a la presunta infiltración de su teléfono con el software espía Pegasus, una herramienta desarrollada por la compañía israelí NSO y conocida mundialmente por su uso en casos de vigilancia ilegal.

Ministro Armando Benedetti denunció que fue instalado en su teléfono el software Pegasus

Benedetti aseguró que decidió contratar a un investigador privado ante sus sospechas de haber sido víctima de espionaje y según explicó en la entrevista, el análisis realizado confirmó la presencia del programa en su dispositivo.

El ministro justificó su decisión argumentando una “poca credibilidad” en algunas entidades del Estado que cuentan con la capacidad técnica para revisar este tipo de casos.

Cabe mencionar que, en varias oportunidades, el presidente Gustavo Petro ha denunciado públicamente que Pegasus fue adquirido durante el gobierno de Iván Duque, señalando posibles irregularidades en el proceso de compra.

Sin embargo, desde que Petro hizo pública esta información en 2024, no se ha logrado establecer qué organismo posee el control operativo del software.

La polémica se intensificó después de que hace algunas semanas, Caracol Televisión difundiera conversaciones de un líder guerrillero que apuntarían a una posible infiltración de grupos insurgentes en altos niveles del Estado.

Estas revelaciones han dejado en entredicho la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

¿Qué es y para qué sirve el software Pegasus?

Pegasus, según estudios del grupo de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, permite acceder a mensajes, llamadas y archivos incluso en plataformas cifradas, además de activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo note.

Su uso en otros países como México o Arabia Saudita ha estado ligado a casos de vigilancia contra periodistas, opositores y activistas, lo que despierta preocupación sobre su aplicación en Colombia.

Aún persisten interrogantes clave: ¿quién autorizó el uso del software?, ¿con qué fines fue implementado?, y ¿cómo ingresó al país bajo lo que el gobierno actual describe como un presunto mecanismo de lavado de dinero? Mientras tanto, Jorge Lemus, director de la agencia civil de inteligencia, reconoció que la compra habría estado destinada “hipotéticamente para atacar al narcotráfico”, aunque no existen certezas sobre su manejo real.