CANAL RCN
Colombia

Gobierno Trump revocó la visa americana a la directora del Dapre, Angie Rodríguez

La funcionaria fue notificada de la revocación de su visa diplomática.

Foto: X @DapreCol

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
06:29 p. m.
Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura clave en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro, fue notificada de la revocación de su visa diplomática estadounidense, sumándose así a una creciente lista de funcionarios colombianos afectados por esta medida.

La directora del Dapre fue una de las funcionarias que acompañó al presidente Petro en su reciente viaje a Nueva York.

La decisión fue tomada por la administración del presidente Donald Trump, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas tras recientes declaraciones y acciones del mandatario colombiano en su visita a Nueva York, donde participó en las manifestaciones de Times Square en apoyo a Gaza y en rechazo a la asistencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En paralelo, varios ministros y colaboradores del Gobierno anunciaron públicamente su renuncia voluntaria al documento como gesto de respaldo político y personal hacia Petro, calificando la medida como un acto de “solidaridad” frente a lo que consideran una presión externa.

Funcionarios del Gobierno que han renunciado o les han revocado su visa americana

Durante este lunes, varios altos funcionarios del Gobierno han anunciado su renuncia voluntaria a su propio visado estadounidense, sumándose a la lista de afectados este 29 de septiembre de 2025.

Entre los nombres que han formalizado esta postura se destacan la Canciller Rosa Villavicencio, el Ministro de Hacienda Germán Ávila, el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma, a quien además le fue cancelada su visa diplomática, y el Secretario Jurídico de la Presidencia Augusto Ocampo, quien fue el primer funcionario en solicitar la renuncia a su visa.

