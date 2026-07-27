Presidente Petro responde tras revelaciones de Angie Rodríguez y toma importante decisión

Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) prendió el ventilador en entrevista exclusiva con Noticias RCN.

Ella fue una de las mujeres más poderosas en el gobierno Petro. Estando en el Dapre, estuvo detrás de la agenda en la Casa de Nariño, por lo que conoció con lujo de detalles los movimientos que hay en el poder.

Las explosivas revelaciones de Angie Rodríguez

En la última semana, el presidente Gustavo Petro ordenó trasladar los recursos (un billón de pesos) del fondo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en medio de la situación de desastre de carácter nacional decretada.

Rodríguez aseguró que la entidad nunca fue invitada a alguna mesa técnica para dar el concepto técnico, jurídico, científico y presupuestal para esta decisión. Enfatizó que no está de acuerdo, por lo que advirtió el peligro que generaría en La Mojana.

“He sido supremamente diligente y en este caso iré hasta las últimas consecuencias por defender los recursos públicos de La Mojana”, sostuvo.

La directora habló de su paso en el Dapre y dejó varias revelaciones polémicas. Contó, por ejemplo, que cuando no estuvo de acuerdo con varias situaciones, le negaron la entrada a la Casa de Nariño, a tal punto que le habrían eliminado la biometría a su esquema de seguridad.

También se refirió a Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, y Juliana Guerrero, la controversial mujer que llegó a estar en el círculo más cercano del presidente.

Petro pide declararla insubsistente

“Yo he puesto en conocimiento de las autoridades una serie de hechos irregulares y lo que he encontrado, en vez de un respaldo, es una situación adversa”, sostuvo al denunciar que en el gobierno ha habido ‘bodegas’.

La exdirectora del Dapre reveló que en más de una ocasión alertó sobre la presencia de Guerrero: “Sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos y quitar o poner gente como ama y señora. Me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes”. En esa línea, contó que el presidente no firmó el decreto para cambiarla.

A través de X, el presidente Petro se pronunció: “Angie es una manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y lamento haberla conocido”. Acto seguido, presentó un documento con la supuesta incapacidad médica de ella relacionada con un aspecto psiquiátrico.

En ese orden de ideas, le solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente por incompetente.