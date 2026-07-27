Inspirado en el Macondo de García Márquez, este refugio ya recibe a niños con cáncer en Montería

El refugio Macondo, ubicado en Montería, comenzó a recibir a niños con cáncer y a sus familias, quienes ahora contarán con un espacio diseñado para acompañarlos durante el proceso de tratamiento.

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La iniciativa busca ofrecer alojamiento, atención y un entorno seguro para quienes deben desplazarse desde diferentes municipios y departamentos para acceder a la atención médica.

¿Qué es Macondo en Montería y para qué fue creado?

Macondo es un hogar de refugio inspirado en el universo de Cien años de soledad y concebido para brindar apoyo a niños con cáncer y a sus cuidadores. El proyecto nació gracias a una carrera atlética solidaria, donaciones y otras iniciativas ciudadanas que hicieron posible convertir en realidad un sueño que años atrás era apenas un lote.

La primera fase del proyecto ya está en funcionamiento y cuenta con 10 casas con capacidad para albergar a 20 familias. El objetivo es que los pacientes puedan permanecer cerca de los centros de atención médica, evitando largos desplazamientos por carretera y contando con un lugar donde permanecer mientras reciben sus tratamientos.

Macondo abre sus puertas a la población para la que fue concebido originalmente. Según se explicó durante la inauguración, Montería recibe pacientes provenientes de una amplia zona de influencia que incluye Córdoba, Sucre, Urabá antioqueño, Bajo Cauca y Chocó, por lo que el refugio busca responder a esa necesidad de alojamiento temporal.

¿Qué contempla la segunda fase del proyecto Macondo?

Aunque la primera etapa ya está en marcha, los promotores del proyecto aseguraron que la iniciativa continuará creciendo. La segunda fase contempla la construcción de un hospital día con alrededor de 30 habitaciones, pensado para facilitar la aplicación de quimioterapias ambulatorias y fortalecer la atención de los pacientes.

Además, este nuevo componente incluiría un centro de operaciones con aulas hospitalarias, ampliando los servicios dirigidos a los niños y sus familias durante el tratamiento. Los impulsores del proyecto hicieron un llamado a la ciudadanía para seguir respaldando la iniciativa y contribuir a que esta nueva etapa pueda convertirse en realidad.

Macondo representa un proyecto construido a partir de la solidaridad y la participación ciudadana. Con la apertura de este refugio, los niños con cáncer y sus familias disponen ahora de un espacio pensado para brindarles acompañamiento, alojamiento y mejores condiciones mientras enfrentan uno de los procesos más complejos de sus vidas.