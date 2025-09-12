Incautan 110 kilos de pólvora en Bucaramanga y Girón durante operativos navideños

La Policía Metropolitana de Bucaramanga intensificó sus operativos de control contra la comercialización y manipulación ilegal de pólvora en el área metropolitana. Las autoridades buscan reducir los riesgos de quemaduras y accidentes durante las celebraciones de fin de año, especialmente en población infantil y adolescente.

El Escuadrón Antipólvora, integrado por la Seccional de Protección y Servicios Especiales y respaldado por equipos de inteligencia y policía judicial, adelanta acciones preventivas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana en esta temporada.

Los procedimientos se realizan bajo lo establecido en la Ley 1801 de 2016 y en los decretos municipales que regulan el uso de productos pirotécnicos en Bucaramanga, Girón, Lebrija y Los Santos, reforzando así la estrategia institucional de protección de la vida y la convivencia.

Principales incautaciones

Durante los operativos, la Policía logró la incautación de 30 kilos de pólvora en Bucaramanga, específicamente en el barrio García Rovira. El material, avaluado en cerca de dos millones de pesos, fue entregado a la Secretaría del Interior de la ciudad y se aplicaron las medidas correctivas correspondientes, en cumplimiento de la normatividad vigente que regula el manejo de productos pirotécnicos.

De igual manera, en el municipio de Girón, en la vereda Acapulco, se decomisaron 80 kilos de pólvora con un valor aproximado de tres millones de pesos. Este material quedó bajo disposición de la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo, donde también se aplicaron las medidas correctivas.

Ambas incautaciones refuerzan el compromiso institucional de prevenir la comercialización ilegal de pólvora y proteger la integridad de la ciudadanía durante la temporada decembrina.

Cifra de quemados en Santander

Durante el fin de semana de velitas, las cifras de personas lesionadas por pólvora en Santander aumentaron a 10, de las cuales cuatro son menores de edad. El reporte oficial señala que el caso más reciente ocurrió en el norte de Bucaramanga, donde un adolescente de 16 años sufrió quemaduras al manipular totes.

En Piedecuesta, un niño de 13 años resultó con una grave lesión ocular tras la explosión de un mini volador, mientras que otro menor, de entre 6 y 11 años, también fue afectado por la manipulación de pólvora en ese mismo municipio. En Mogotes, se registró otro caso infantil, con quemaduras en extremidades durante las celebraciones de inicio de diciembre.

Prevención y protección

Estas acciones buscan mitigar la venta informal de pólvora y prevenir accidentes, especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes representan la población más vulnerable frente a los riesgos de quemaduras y lesiones.

“Enfatizamos a la comunidad que no manipule pólvora. Si se hace, debe ser bajo responsabilidad de profesionales. La seguridad y la integridad de las familias es la prioridad. Invitamos a celebrar con responsabilidad y sin pólvora”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante (E) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.