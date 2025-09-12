Autoridades lograron encontrar a grupo de jóvenes que protagonizó accidentada batalla con bengalas en Antioquia

Con el pie izquierdo. Antioquia inicia las celebraciones navideñas siendo el departamento con mayor número de quemados: 54, de los cuales 13 son menores de edad y seis han sufrido amputaciones de sus manos o dedos.

Durante el puente festivo de Velitas, la fiesta terminó en tragedia para algunas familias paisas, pero, sin duda, el hecho que mayor preocupación generó en el departamento fue el registrado en el municipio de Remedios, donde un grupo de jóvenes se enfrascó en una batalla con bengalas, en las que personas que compartían en familia resultaron afectadas.

En respuesta, la Gobernación ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información que condujera a los involucrados. Pero lograron encontrarlos antes de lo esperado.

Se trata de jóvenes en edad escolar, que fueron multados por ignorar las restricciones de uso de pólvora en el departamento y generar daños al interior de una barbería, en donde departían dos adultos y dos menores de edad.

“No fue necesario activar la recompensa porque, inmediatamente la Policía local y la Alcaldía activaron el Código Nacional de Policía, encontraron a las niñas involucradas y les impusieron un comparendo”, celebró el gobernador, Andrés Julián Rendón.

Autoridades insisten en celebrar las fiestas lejos de la pólvora:

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, insiste en que “cualquier tipo de pólvora es peligrosa. No es inofensiva y no debemos poner en riesgo a nuestra familia en esta temporada. La alegría no se quema, se comparte”.

Los quemados con pólvora siguen siendo un desafío para las autoridades que, desde antes del inicio de la temporada de fin de año, han realizado operativos de control en todo el país y campañas de prevención.

La directora de epidemiología de la Secretaría de Salud de Bogotá, María Belén Jaimes, explicó que las familias suelen pasar por alto las medidas de precaución cuando hay consumo de alcohol de por medio. Lo que es un peligro, ya que:

“Algunos tipos de pólvora, aunque su comercialización está prohibida en todo el país, utilizan fósforo blanco. (…) Su manipulación es en extremo peligrosa. Las personas pueden verse afectadas por el contacto con la piel, los ojos o inhalación. Los daños que puede generar en el organismo son letales en algunos casos, porque el fósforo blanco daña los órganos internos, como el hígado, los riñones, el sistema respiratorio y el sistema neurológico”.