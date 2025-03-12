Revelan reporte de los primeros animales afectados por pólvora tras la alborada en Medellín

La noche de la Alborada volvió a dejar en evidencia la gravedad de los efectos que la pólvora tiene sobre la fauna silvestre en el Valle de Aburrá.

Cada año, los estallidos se convierten en una amenaza para aves, mamíferos y otras especies que habitan en zonas urbanas y rurales.

Esta vez, a tan solo horas de iniciado diciembre, los primeros reportes ciudadanos ya revelan el impacto directo que los estruendos dejaron sobre animales vulnerables que no lograron soportar la intensidad del ruido ni las ondas de choque provocadas por las detonaciones.

Revelan reporte de los animales afectados por pólvora tras la alborada en Medellín

El Centro de Atención y Valoración de Fauna (CAVR) informó que recibió cuatro animales silvestres afectados por pólvora, todos trasladados por la comunidad que, al percibir los estallidos y ver a los animales caídos o heridos, activó los reportes de emergencia.

Entre los casos atendidos, se registraron tres aves que llegaron al centro en condiciones distintas. Una de ellas ingresó con un trauma cráneoencefálico, producto del impacto que sufrió durante los estallidos.

Esta ave permanece en tratamiento médico dentro del CAVR. Las otras dos fueron halladas fuera de sus nidos tras los explosivos que se escucharon en Belén y San Antonio de Prado, lo que indica que el ruido y la vibración provocaron que los ejemplares perdieran estabilidad y cayeran al suelo.

La situación más dramática se presentó en la Loma de los Bernal, donde una zarigüeya cayó desde un árbol durante una detonación. La caída le provocó fracturas graves que comprometieron órganos y extremidades, lesiones incompatibles con la vida.

Pese a la atención recibida en el centro, no sobrevivió debido a la severidad del daño ocasionado tras el estallido.

¿Cuál es el efecto de la pólvora en los animales?

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró que estos casos confirman, una vez más, que la pólvora representa un riesgo real para la fauna del territorio.

Los animales suelen entrar en pánico ante el ruido, pierden la orientación, colapsan, caen desde alturas o sufren lesiones internas causadas por el sobresalto y la fuerza de las explosiones.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de quema de pólvora y reportar animales heridos a la línea de emergencias 304 630 0090, con el fin de garantizar una respuesta rápida y evitar que los estallidos sigan cobrando vidas entre las especies silvestres del Valle de Aburrá