Los planes de Delcy Rodríguez para Vladirmir Padrino López tras sacarlo del Ministerio de Defensa

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este 18 de marzo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que estuvo al frente de las fuerzas armadas durante más de una década.

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero.

Su destitución se produjo en medio de las celebraciones por el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país.

La reacción de Vladimir Padrino López al ser sacado del Ministerio de Defensa

Poco después del anuncio, Padrino López le agradeció al régimen y a Delcy Rodríguez por todo el apoyo brindado.

Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

La mandataria encargada nombró en su lugar al también general en jefe Gustavo González López, a quien había designado a cargo de la guardia presidencial y de la temida agencia de contrainteligencia DGCIM, días después de asumir el poder.

González había dirigido el servicio de inteligencia (Sebin), el mismo que lideró las masivas detenciones forzosas en Venezuela antes y después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024.

"Incorporarlo al gabinete es la continuidad del mismo aparato con otro título. No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder", denunció Provea, oenegé defensora de los derechos humanos.

Rodríguez nombró también este miércoles nuevos ministros para las carteras de Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte, Trabajo, Educación Universitaria y Cultura.

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¿Qué va a pasar con Padrino López tras salir del Ministerio de Defensa?

Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia y ahora será jefe de un programa dedicado a promover expresiones culturales tradicionales.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura y 15 millones por la de Padrino.

El propio Padrino, en el cargo desde 2014, un récord de permanencia en ese puesto juró su lealtad y subordinación absoluta a Delcy Rodríguez, quien anunció:

Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas.

Sin embargo, se desconoce, hasta el momento, cuál será el destino del alfil del régimen tras salir del Ministerio de Defensa.