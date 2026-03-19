“Nos quieren silenciar”: Red ADN denuncia amenazas de muerte de disidencias de las Farc

La Red ADN, organización dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano, denunció amenazas de muerte contra sus integrantes por parte del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

La alerta fue presentada conjuntamente con la Federación de Víctimas, exigiendo protección inmediata para quienes desarrollan esta labor humanitaria.

La organización, acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se dedica a la búsqueda de más de 130.000 personas desaparecidas en Colombia. Su trabajo incluye recorrer el territorio nacional para localizar niños y niñas que fueron reclutados y asesinados por la entonces guerrilla de las Farc.

"Reconocíamos las graves amenazas de muerte que hemos recibido por parte de las disidencias de las Farc, varios de los integrantes de la Red ADN, por la gestión humanitaria que desarrollamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, especialmente de niños y niñas que fueron reclutados", manifestaron los representantes de la organización.

Obstáculos en la búsqueda y falta de verdad

Los líderes sociales que conforman la Red ADN realizan labores de búsqueda con el objetivo de que los desaparecidos puedan regresar a sus hogares y reciban una digna sepultura.

Esta tarea humanitaria se desarrolla en medio de complejas condiciones de orden público que mantienen a varias poblaciones en confinamiento y bajo amenaza constante.

La denuncia también señala las dificultades en el proceso de búsqueda debido a la falta de colaboración de algunos responsables del conflicto. "El secretariado y los comandantes de las Farc no han aportado verdad, ni han indicado dónde se encuentran las fosas comunes ni los cementerios clandestinos", advirtieron desde la organización.

Llamado urgente a la protección de Red ADN

El llamado urgente a las autoridades nacionales se centra en implementar medidas de protección efectivas para quienes adelantan esta labor humanitaria.

La situación evidencia cómo el trabajo por la memoria y la búsqueda de la verdad continúa enfrentando obstáculos violentos, incluso años después de la firma del acuerdo de paz.

La Red ADN insiste en que su trabajo es fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado, por lo que solicitan garantías para continuar con su misión sin poner en riesgo la vida de sus integrantes.