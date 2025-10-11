Casos de animales explotados o abandonados en Transmilenio serán atendidos por un nuevo equipo de rescate ¿Cómo reportarlos?

Los casos de abandono y explotación de animales en Transmilenio serán atendidos, desde este lunes, 10 de noviembre, por el nuevo Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (DPYBA).

Desde la estación Bicentenario, en la carrera 10 con calle 3, se realizó el lanzamiento del equipo que trabajará en “la atención de casos con animales en el sistema, la educación a usuarios y la capacitación de conductores”.

De acuerdo con el director general del IDPYBA, Antonio Hernández, el BAR “es parte de ese compromiso del alcalde, Carlos Fernando Galán, con la protección y el bienestar animal en la ciudad. El sistema (Transmilenio) es el corazón de Bogotá y cuando damos un mensaje desde el corazón y tomamos acciones de protección y bienestar animal, estamos avanzando en ese sentido”.

Casos de abandono y explotación serán atendidos en tiempo real:

Tan solo en el primer trimestre del 2024, 56 animales de compañía fueron abandonados en los buses y estaciones del sistema, obligando a Transmilenio a buscar alianzas con refugios y marcas de concentrado para perros para garantizar su bienestar, como indicó Hernández:

“Transmilenio ha tomado acciones maravillosas de protección y bienestar cuando ocurren casos relacionados con maltrato y abandono en el sistema, pero queremos potenciarlo desde lo que hacemos en el instituto”.

Sin embargo, el equipo del BAR se concentrará en “1. Luchar contra la mendicidad con animales. La explotación animal para pedir limosnas está prohibida y por eso, a raíz de este convenio, tendremos el bloque de atención y rescate, trabajadores que están identificados con chalecos rojos, dentro del sistema. Cuando la gente note que alguien está utilizando un animal, explotándolo para pedir plata, inmediatamente, el sistema se activa y llegamos al lugar de la denuncia”.

Integrantes del BAR viajarán con lectores de microchips:

Las denuncias podrán realizarse a través de la línea de emergencias 123 o el (601) 439 98 01. Además, los integrantes del BAR contarán con lectores de microchips para identificar a las mascotas perdidas y regresarlas a sus propietarios.

Pero eso no es todo, el nuevo Bloque de Atención y Rescate también realizará acciones “2. Contra el abandono de los animales dentro del sistema, 3. Pedagogía permanente. Entender que una ciudad animalista necesita responsabilidad de la gente, conocer sobre la buena tenencia, buena convivencia y 4. Cualificación, capacitación para los conductores del sistema, incluyendo a los del Sitp, para lograr que el corazón de Bogotá sea un gran ejemplo de como proteger y generar bienestar a los animales en la ciudad”.