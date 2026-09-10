CANAL RCN
Colombia Video

Estilista estafó a 90 clientes por 600 millones en Bogotá: inventó que su hermana tenía cáncer

Se cree que la mujer habría salido del país junto a su familia, para evadir a las autoridades.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al menos noventa clientes de una peluquería en el barrio Galán, en el centro-occidente de Bogotá, denuncian que fueron víctimas de estafa a manos de la misma estilista de nacionalidad venezolana.

Tras ganarse su confianza, empezó a pedirles grandes cantidades de dinero prestado para “costear” los medicamentos y quimioterapia de su hermana, en tratamiento por un supuesto cáncer.

De acuerdo con una de sus víctimas, “a todo el mundo le pedía prestado justificando la supuesta enfermedad de su hermana. Hacía cadenas, coordinaba ahorros y, ahora, no sabemos dónde se encuentra, porque no aparece”.

Desarticulan banda que robaba supermercados y transportaba su mercancía en vehículos de “ayuda humanitaria”
RELACIONADO

Desarticulan banda que robaba supermercados y transportaba su mercancía en vehículos de “ayuda humanitaria”

Pidió dinero prestado hasta el último día que atendió en la peluquería

Según la denuncia realizada por su clientela, la mujer pidió dinero prestado hasta el último día que atendió en el local.

En horas de la noche, sin que nadie se diera cuenta, tomó sus objetos personales y desapareció.

Desde entonces, han intentado contactarla para que salde su deuda y, en medio de la búsqueda, descubrieron que su hermana no se encontraba enferma:

“Nos enteramos de que la hermana nunca tuvo cáncer. Las órdenes médicas y demás documentos que nos enseñaba eran todos falsos”.

Reforzarán operativos en localidad de Bogotá que acumula 182 casos de hurto a vehículos en 2026
RELACIONADO

Reforzarán operativos en localidad de Bogotá que acumula 182 casos de hurto a vehículos en 2026

La mujer habría salido del país junto a su familia:

Quienes llegaron a prestarle dinero creen que regresó junto a su familia a Venezuela. Una de sus víctimas advierte que: “Se fugó con el dinero de muchos, no fui la única. Fueron noventa personas a las que estafó y la cuenta va en 600 millones”.

Ya radicaron la denuncia ante la Fiscalía y piden ayuda para localizarla y que responda por el dinero que obtuvo a base de mentiras.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Mal olor llevó a hallar muerto a un extranjero en un apartamento de Envigado: tenía una bolsa en la cabeza

Selección Colombia

Falleció el exjugador de la Selección Colombia y Atlético Nacional, Eduardo Emilio Vilarete

Corte Suprema de Justicia

¿Qué apellido va primero al reconocer a un hijo? Corte Suprema aclara el tema

Otras Noticias

Viral

'Tino' Asprilla no se guardó nada y respondió si es 'sugar daddy': Yuli Ruiz lo relacionó con ella y Karina García

Faustino Asprilla participó en una dinámica de 'preguntas incómodas' con la periodista Melissa Martínez.

Chile

VIDEO: Conductor grabó el momento de la avalancha en Santiago de Chile

Todo empezó por el desbordamiento de quebradas, causado por las fuertes lluvias. Las Condes fue la comuna más afectada.

América de Cali

Figura de América de Cali sufrió aparatoso accidente: este es su estado de salud

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 8 de octubre: número y signo ganador del sorteo

EPS

MinSalud reporta avances en la atención a pacientes afectados por la falta de medicamentos