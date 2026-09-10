Estilista estafó a 90 clientes por 600 millones en Bogotá: inventó que su hermana tenía cáncer

Al menos noventa clientes de una peluquería en el barrio Galán, en el centro-occidente de Bogotá, denuncian que fueron víctimas de estafa a manos de la misma estilista de nacionalidad venezolana.

Tras ganarse su confianza, empezó a pedirles grandes cantidades de dinero prestado para “costear” los medicamentos y quimioterapia de su hermana, en tratamiento por un supuesto cáncer.

De acuerdo con una de sus víctimas, “a todo el mundo le pedía prestado justificando la supuesta enfermedad de su hermana. Hacía cadenas, coordinaba ahorros y, ahora, no sabemos dónde se encuentra, porque no aparece”.

Pidió dinero prestado hasta el último día que atendió en la peluquería

Según la denuncia realizada por su clientela, la mujer pidió dinero prestado hasta el último día que atendió en el local.

En horas de la noche, sin que nadie se diera cuenta, tomó sus objetos personales y desapareció.

Desde entonces, han intentado contactarla para que salde su deuda y, en medio de la búsqueda, descubrieron que su hermana no se encontraba enferma:

“Nos enteramos de que la hermana nunca tuvo cáncer. Las órdenes médicas y demás documentos que nos enseñaba eran todos falsos”.

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La mujer habría salido del país junto a su familia:

Quienes llegaron a prestarle dinero creen que regresó junto a su familia a Venezuela. Una de sus víctimas advierte que: “Se fugó con el dinero de muchos, no fui la única. Fueron noventa personas a las que estafó y la cuenta va en 600 millones”.

Ya radicaron la denuncia ante la Fiscalía y piden ayuda para localizarla y que responda por el dinero que obtuvo a base de mentiras.