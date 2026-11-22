Un hombre de 60 años fue capturado en la localidad de La Candelaria, centro de Bogotá, luego de presuntamente participar en el hurto de varias joyas cuyo valor rondaría los 30 millones de pesos.

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El ladrón habría aprovechado su ingreso a un establecimiento comercial para llevarse las piezas sin levantar sospechas.

¿Cuántas joyas robó?

El caso ocurrió en el barrio La Catedral, donde una patrulla de vigilancia adelantaba labores de registro y control. Durante el recorrido, los uniformados fueron alertados por un comerciante que pidió ayuda y manifestó haber sido víctima del robo de varias joyas al interior de su negocio.

Tras conocer las características del presunto responsable, los policías desplegaron un operativo de búsqueda por el sector. El señalado fue ubicado a pocas cuadras del establecimiento y habría intentado evitar a las autoridades ocultándose entre los vecinos.

Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo y efectuar la captura. Durante el procedimiento, le encontraron varias joyas elaboradas en plata con esmeraldas, cuya mercancía fue avaluada en cerca de 30 millones de pesos.

Botín de $30 millones

El hombre habría ingresado al establecimiento comercial simulando ser un cliente. Una vez dentro, presuntamente sustrajo las piezas de una de las vitrinas y abandonó el lugar.

La alerta del comerciante permitió que la Policía iniciara la búsqueda del sospechoso poco después de ocurrido el hecho. La rápida reacción de la patrulla facilitó su ubicación y la recuperación de los elementos que, según el reporte, habían sido hurtados.

La institución también informó que el capturado registra anotaciones por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía, junto con los elementos recuperados, para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

La Secretaría de Seguridad reportó que entre enero y octubre de 2026 hubo 7.436 hurtos a comercios, los cuales ocurrieron principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá y Kennedy.