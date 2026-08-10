Reforzarán operativos en localidad de Bogotá que acumula 182 casos de hurto a vehículos en 2026

Aunque no se encuentra entre las localidades con mayor número de habitantes, Puente Aranda figura en el listado de localidades con mayor número de casos de hurto a vehículos.

A corte de octubre de 2026, se reportó el robo de 182 vehículos, 32 de ellos bajo la modalidad de atraco; lo que preocupa entre los habitantes de la localidad número 16.

Con urgencia, piden a las autoridades mayor seguridad y una estrategia integral para combatir la venta ilegal de autopartes. Un llamado al que la Policía respondió, coordinando nuevos operativos en el sector.

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La modalidad de hurto que está tomando fuerza en Puente Aranda

Los últimos días se registraron varios casos de hurto bajo la misma modalidad, en la que hombres armados abordan a conductores que están parqueando en sus casas, sobre las 8:00 o 9:00 de la noche.

Según explicó el veedor ciudadano Gerardo Sarmiento, las “bandas delincuenciales organizadas perfilan y siguen a sus víctimas hasta que llegan a su casa para robarlas, utilizando, en su mayoría, armas de fuego. La característica es que son atracos violentos”.

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La venta ilegal de autopartes genera cerca de 4.500 millones de pesos cada mes:

De acuerdo con Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, el robo de vehículos es motivado por las rentas millonarias de la venta ilegal de autopartes en la ciudad.

Indicó que “cada día, en Bogotá, siete vehículos y once motocicletas son hurtados” y “se estima que, incluso, a la semana 126 vehículos son deshuesados para venderlos por partes y que este mercado criminal podría llegar a mover al mes más de 4.500 millones de pesos, solo en la capital”.

Un informe reciente de la Policía advierte que el 72% de los casos de hurto a vehículos ocurren bajo la modalidad de robo halado, en la que delincuentes buscan vehículos que fueron dejados sin supervisión en las calles. Su llamado no es otro que a evitar este tipo de comportamientos, evaluando posibles riesgos.