Acueducto explica a qué podría deberse el cambio en la coloración del agua en localidades del norte de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que los trabajos que se adelantarán durante un mes, a partir del viernes 20 de febrero, para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc, en el municipio de Tocancipá, podrían generar cambios en la coloración del agua que llega a algunas localidades del norte de la ciudad.

Este fenómeno, según información divulgada a través de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, podría registrarse en las localidades de Usaquén, Suba y Engativá, pero también en los municipios de Cajicá y Chía.

¿Qué hacer en caso de notar un cambio en la coloración del agua?

De acuerdo con la EAAB, los cambios en la coloración del agua deben reportarse a la Acualínea 116 para que un equipo especializado realice maniobras controladas para limpiar las redes desde los hidrantes del sector afectado.

Así lo dio a conocer el día en que inician los trabajos de instalación de compuertas: “La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.

¿Es apta para el consumo humano y el uso en casa así presente un cambio de coloración?

En un parte de tranquilidad a los usuarios de la zona norte y los municipios de Chía y Cajicá, la EAAB indicó que los cambios en la coloración del agua en las zonas mencionadas durante el próximo mes no afectarán su potabilidad.

Sin embargo, recomendó dejar correr el agua hasta que se torne incolora y cerciorarse de qué color está saliendo de la llave antes de lavar la ropa blanca, recordando que los tanques de almacenamiento deben lavarse de manera periódica.

Además, agradeció de antemano “la comprensión de la ciudadanía durante estos trabajos que son fundamentales para mejorar la operación del sistema de abastecimiento de agua”.