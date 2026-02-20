Ambulancias en plena campaña: ¿está usando el ministro Jaramillo los recursos de la salud para hacer política?

En medio del calendario electoral, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha intensificado sus recorridos por el país con un anuncio repetido en cada parada: la entrega de ambulancias.

Las cifras son concretas. En las últimas semanas se han entregado 20 ambulancias en Atlántico, 8 en Cesar y La Guajira, 17 en Huila, 20 en Valle, 7 en Norte de Santander, 20 en Santander y 16 en Magdalena, entre otros departamentos.

La coincidencia temporal con la temporada electoral ha generado una pregunta directa en el ambiente político: ¿es gestión institucional o campaña financiada con recursos públicos del sector salud?

La inquietud se da además en un contexto donde sectores advierten que los problemas del sistema no están relacionados principalmente con la falta de ambulancias, sino con la escasez de medicamentos y demoras en tratamientos.

¿Por qué el ministro de Salud está entregando tantas ambulancias?

Las entregas no han pasado desapercibidas. En Santa Marta, durante un evento oficial de entrega de ambulancias, el ministro estuvo acompañado por la representante a la Cámara y hoy candidata al Congreso, Ingrid Aguirre.

Hacer gestión no es delito. Sin embargo, para algunos asistentes y sectores políticos, el escenario tuvo un tono claramente proselitista. Según se conoció, la gobernadora Margarita Guerra se retiró del recinto durante el acto, lo que alimentó las interpretaciones sobre el carácter político del evento.

En Santander también surgieron cuestionamientos. Desde la gobernación confirmaron que en una entrega de ambulancias los vehículos no eran nuevos. Según fuentes oficiales, ya se venían utilizando meses antes.

¿MinSalud y MinTrabajo estarían promoviendo una constituyente?

Además, durante ese acto, varios pronunciamientos de los ministros de Salud y de Trabajo despertaron inquietudes porque promovían abiertamente una constituyente.

El debate se amplificó tras las declaraciones del exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien afirmó:

El ministro de salud, podemos verlo incluso en sus redes sociales, va de municipio en municipio prometiendo proyectos de infraestructura, prometiendo empleo público, equipos territoriales y ambulancias.

A esto se suma una cifra que eleva la tensión. Según “Salud como vamos”, se han desviado 10 billones de pesos de los aseguramientos de los colombianos.

Se trata de recursos destinados a pagar las UPC y los presupuestos máximos, dinero que en última instancia sirve para entregar medicamentos, autorizar exámenes, intervenciones, tratamientos o profilaxis para niños con hemofilia.

El contraste es evidente: mientras se multiplican las entregas públicas de ambulancias, hay cuestionamientos sobre el manejo de recursos esenciales para garantizar medicamentos y atención médica.

Ahora, en plena época electoral, con un sistema de salud bajo presión y con 10 billones de pesos en el centro del debate, la pregunta sigue abierta: ¿se trata de gestión pública o de una estrategia política con recursos de la salud?