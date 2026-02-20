CANAL RCN
Colombia Video

Plan candado atrapó a cuatro hombres con marihuana y bazuco listos para vender en Bogotá

Uniformados fueron los que frustraron la huida en Engativá.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
06:45 p. m.
Un operativo de registro y control realizado por la Estación de Policía Engativá permitió la captura de cuatro hombres implicados en el tráfico de estupefacientes.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá
El hecho se presentó cuando los uniformados, cumpliendo sus labores de control, hicieron la señal de pare a un vehículo en el que se movilizaban los cuatro hombres.

El conductor desobedeció la orden y emprendió la huida.

¿Cómo fue la persecución y la capturas de estos hombres?

Tras recibir la alerta de fuga, las patrullas de la Policía de Engativá respondieron de manera inmediata, estableciendo cierres estratégicos en varias vías del sector para impedir que los sospechosos escaparan.

El operativo culminó en el barrio Bosques de Mariana, donde los uniformados lograron interceptar el automóvil.

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron más de 800 gramos de marihuana, 100 dosis de marihuana y 150 dosis de bazuco, todas presuntamente destinadas a la comercialización en diferentes sectores de la ciudad.

La cantidad y el tipo de estupefacientes hallados evidencian que los hombres estaban involucrados en la distribución organizada de drogas.

Capturados por huir con droga tenían antecedentes

Los cuatro capturados registran antecedentes por el mismo delito, lo que agrava su situación legal y confirma un patrón de reincidencia en el tráfico de estupefacientes.

Hallan a colombiana dentro de un congelador en su apartamento en Virginia: su esposo es el principal sospechoso
El vehículo, junto con los estupefacientes y los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se adelanten los procesos de judicialización correspondientes.

La autoridad judicial determinará las medidas y posibles condenas para los implicados, mientras la Policía continúa con la investigación sobre posibles redes de distribución vinculadas a este grupo.

