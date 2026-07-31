Comerciantes y clientes de restaurantes en Duitama viven con miedo por cuenta de dos habitantes de calle que ingresan a los negocios para exigir dinero o comida. Según los reportes, antes la negativa, reaccionan con agresiones físicas y verbales.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y ahora son materia de investigación.

Cámaras captaron a dos habitantes de calle amenazando a clientes en restaurantes de Duitama

Las imágenes captadas por las cámaras evidencian el momento en que dos hombres recorren varios establecimientos comerciales intimidando a quienes se encontraban en el lugar.

Según las autoridades, los presuntos agresores ingresaban a restaurantes para pedir dinero o alimentos y, cuando los clientes o comerciantes se negaban, respondían con amenazas, insultos e incluso agresiones físicas. En uno de los videos también se observa a una mujer que, tras ser atacada, decide seguir a uno de los señalados.

¿Qué hizo la Policía tras conocer los videos?

El comandante operativo de la Policía de Boyacá, coronel Carreño, explicó que la institución conoció los hechos gracias a las grabaciones difundidas en redes sociales.

Tras identificar a los presuntos responsables, los uniformados los ubicaron y los trasladaron a la estación de Policía para realizar el proceso de individualización. Sin embargo, aclaró que no fue posible capturarlos porque no fueron sorprendidos en flagrancia y, hasta el momento, no existe una denuncia formal por parte de las víctimas.

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¿Por qué no capturaron a los habitantes de calle que aparecían en restaurantes en Duitama?

Las autoridades señalaron que, al no existir una captura en flagrancia ni una denuncia que permita iniciar el proceso judicial, los procedimientos legales son limitados.

Por esta razón, la Policía hizo un llamado a las personas afectadas para que acudan a la estación más cercana y presenten la respectiva denuncia, con el fin de avanzar en las investigaciones y determinar las responsabilidades.

¿Qué recomienda la Policía si ocurre una situación similar?

La institución pidió a la ciudadanía evitar enfrentar a los agresores o tomar justicia por cuenta propia.

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En caso de ser víctima de amenazas o agresiones, la recomendación es comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 123 o acudir a la estación de Policía más cercana para reportar el hecho.

Según las autoridades, la denuncia es fundamental para adelantar las acciones judiciales correspondientes y evitar que este tipo de situaciones se repitan.