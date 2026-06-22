Balance de presuntas irregularidades electorales y hechos violentos en las elecciones presidenciales

En el marco de las elecciones en segunda vuelta presidencial, se registraron una serie de eventualidades que fueron atendidas por las autoridades.

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El brigadier general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía Nacional, entregó un balance de los hechos que marcaron la agenda en materia de seguridad durante el desarrollo de la jornada electoral y tras el preconteo electoral.

Los reportes señalan capturas, incautación de dinero y manifestaciones.

Balance de seguridad en las elecciones presidenciales 2026

La Policía Nacional entregó un balance que calificó como altamente positivo sobre el desarrollo de los comicios de 21 de junio.

Durante el desarrollo de los comicios, las autoridades capturaron a cuatro personas por presuntos delitos electorales como voto fraudulento y perturbación al certamen democrático en los departamentos del Cesar, Guainía, Córdoba y Antioquia.

Adicionalmente, se logró la captura de 87 personas en 61 municipios del país por los delitos de homicidio, agresiones sexuales y concierto para delinquir.

Asimismo, en un operativo en el municipio de Cantagallo, Bolívar, fueron incautados $109 millones a una persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de lavado de activos.

Se atendieron 81 quejas relacionadas con la transparencia electoral, puestas en conocimiento de la plataforma Uriel, y 66 a la línea 157 de anticorrupción.

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Manifestaciones post elecciones en Bogotá y Cali

Una vez se conocieron los resultados del preconteo electoral, se registraron manifestaciones públicas en 82 municipios y en dos ciudades principales.

En cuatro eventos específicos en Bogotá y Cali, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden para restablecer las condiciones de seguridad, resultando en cuatro uniformados lesionados y dos personas capturadas.