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Cámara de Comercio de Bogotá abre jornada gratuita para emprendedores y empresarios: así puede asistir

La Cámara de Comercio de Bogotá realizará la jornada gratuita “Puertas Abiertas” este viernes 17 de julio de 2026, con servicios y apoyo para emprendedores y empresarios.

Cámara de Comercio de Bogotá abre jornada gratuita para emprendedores y empresarios: así puede asistir

Noticias RCN

junio 22 de 2026
11:37 a. m.
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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció una nueva jornada gratuita dirigida a empresarios, emprendedores y comerciantes de la ciudad y la región.

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Se trata del taller y evento “Puertas Abiertas”, una iniciativa que busca acercar servicios institucionales y fortalecer el tejido empresarial local.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de julio de 2026 en la sede Cedritos de la CCB, ubicada en la Avenida carrera 19 # 140-29, al norte de Bogotá. El ingreso será gratuito y contará con parqueadero sin costo para los asistentes.

¿Qué ofrece la jornada ‘Puertas Abiertas’ de la CCB?

El evento está diseñado como un espacio de encuentro directo entre la Cámara de Comercio y la ciudadanía. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a servicios sin costo, asesorías y orientación para el crecimiento de sus negocios.

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Uno de los principales beneficios será el acompañamiento en trámites como la renovación de la matrícula mercantil, que se podrá realizar en horarios extendidos y con atención personalizada.

Además, la CCB brindará información sobre programas de apoyo para empresarios y emprendedores que buscan formalizar o fortalecer sus actividades económicas.

La iniciativa también incluye acciones enfocadas en la economía popular, con el objetivo de impulsar a pequeños comerciantes mediante espacios de visibilización y muestras comerciales donde podrán exhibir y vender sus productos.

Un espacio para emprender, aprender y conectar

La jornada “Puertas Abiertas” no solo está dirigida a empresarios matriculados, sino también a ciudadanos interesados en conocer la oferta institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una oportunidad para conectar con el talento local y acceder a herramientas que pueden impulsar nuevos proyectos.

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“Soluciones gratis para fortalecer el desarrollo empresarial y la formalización”, es una de las apuestas principales del evento, que busca acercar la entidad a la comunidad y facilitar el crecimiento económico desde los territorios.

El horario de atención será de 9:00 a. m. a 4:30 p. m., y se espera una amplia participación de emprendedores del norte de la ciudad y sus alrededores.

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