Salomón Villada, conocido artísticamente como Feid, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales luego del éxito de su más reciente álbum 'El Club de las 19 Flores', su participación en los Latin GRAMMY, acompañada de la obtención de uno de los premios, y el anuncio de su gira 'The Green Star', en la cual ya anunció varias fechas en Estados Unidos, México y Canadá a partir de febrero de 2027.

Precisamente durante su presentación en la edición 27 de la entrega anual de los Latin GRAMMY, en Las Vegas, el 'Ferxxo' presentó un adelanto de lo que sería su próxima colaboración musical junto a una de las máximas leyendas del hip-hop estadounidense.

Feid anuncia 'Gracias X Todo' junto a Snoop Dogg el próximo 26 de noviembre

"Este jueves, el tío Snoop y yo tenemos un regalo para todos ustedes", escribió el artista paisa en una publicación en su cuenta de Instagram acompañada de varias fotografías compartiendo con el rapero estadounidense en un estudio de grabación.

Durante la presentación en la entrega de los Latin GRAMMY, Feid interpretó una parte de la canción que se estrenará el próximo jueves 26 de noviembre mientras Snoop Dogg aparecía en una de las pantallas del escenario, sin embargo, no había anunciado ninguna canción con él ni había dado pistas de una posible colaboración con el estadounidense.

Reconocidos artistas como Bizarrap o Luis Fonsi comentaron la publicación de Feid manifestando su admiración por la importante colaboración que tendrá el cantante colombiano.

Feid brilló en 'Megaland Bacano', en Bogotá

El pasado jueves 19 de noviembre, el Vive Claro de Bogotá vibró con una edición más del festival de radio más importante de Colombia, 'Megaland Bcano', y Feid fue uno de los artistas principales, con una presentación de más de 50 minutos en los que interpretó sus mayores éxitos para hacer saltar y cantar a los miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar de su música.