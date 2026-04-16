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Buscan a cuatro jóvenes que fueron secuestrados en Jamundí: se los llevaron en una camioneta

Hombres armados llegaron en camioneta, intimidaron a la comunidad y secuestraron a los jóvenes de entre 18 y 19 años.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
09:35 p. m.
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En el sur del Valle del Cauca se registró el secuestro de cuatro jóvenes en zona rural de Jamundí.

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El hecho ocurrió en medio de una incursión armada que dejó en alerta a toda la comunidad del corregimiento de Villa Paz.

Cuatro jóvenes fueron secuestrados por hombre armados en Jamundí

Momentos de angustia viven los habitantes de Villa Paz, en Jamundí, luego de que cuatro jóvenes fueran secuestrados por hombres armados que irrumpieron en el corregimiento y se los llevaron con rumbo desconocido.

Según la información entregada, el hecho se registró minutos después de finalizar una reunión entre la comunidad y delegados de la Alcaldía municipal, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes por la situación de seguridad en la zona.

Los responsables habrían llegado en una camioneta, descendieron armados, intimidaron a la población civil y realizaron grafitis en algunas viviendas, antes de cometer el secuestro. Las víctimas son cuatro jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 19 años.

Aunque las autoridades confirmaron que no hay menores de edad entre los secuestrados, se conoció que uno de ellos aún cursa grado 11 en una institución educativa del corregimiento.

¿Qué se sabe del paradero de los jóvenes y qué harán las autoridadades?

El líder social Kamau Tukombo rechazó lo ocurrido y pidió la intervención urgente de las autoridades.

Hombres armados ingresaron al corregimiento de Villa Paz, municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Instamos a los organismos y instituciones que garantizan los derechos humanos a que velen por el bienestar de estos jóvenes y de toda la comunidad. Asimismo, desde el proceso de Comunidades Negras, rechazamos el reclutamiento forzado.

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Tras el secuestro, se desarrolló un Consejo de Seguridad en el municipio, en el que las autoridades coordinaron acciones inmediatas para intentar ubicar a los jóvenes.

Las labores de búsqueda ya están en marcha y son adelantadas por la Personería, la Policía Nacional y unidades del Ejército, que se encuentran desplegadas en la zona rural.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, a la espera de noticias sobre el paradero de los jóvenes.

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