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Apareció el mecánico que dijo haberse robado una moto del Tránsito para hacer acrobacias en Cali

Junto a su madre, dijo sentirse arrepentido y explicó que se trató de “una broma” para genera contenido en redes.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

abril 13 de 2026
06:48 p. m.
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Ante la Secretaría de Movilidad de Cali se presentó el joven mecánico y creador de contenido David Laguado que, en días pasados, subió a redes sociales un video en el que decía haberse robado una moto de la Policía de Tránsito, con la que estuvo realizando acrobacias en la capital del Valle del Cauca.

Con su madre como testigo explicó que no llegó a hurtar la motocicleta, sino que estaba probándola, luego de que un agente de tránsito llegara al taller en el que trabaja, buscando arreglarla:

“Ese video se hizo muy viral. Lamentablemente, dije algo que no tenía que decir. Un agente llegó al taller solicitando un servicio porque venía con la moto varada y yo decidí ir a ensayarla. Obviamente él sabía, pero no le dije lo del video. Me encontré a un amigo y se me hizo fácil decirle que me grabara mientras decía que me había robado la moto del guarda. Lo dije de manera sarcástica, porque hago contenido”.

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Una broma que poco causó gracia:

Laguado dijo sentirse arrepentido de haber tomado la motocicleta de Tránsito para utilizarla en sus videos, más aún sin consultar al agente que llegó a su taller en medio de una emergencia:

“Todo esto generó tal controversia que me acerqué de manera voluntaria a poner la cara. Estoy muy avergonzado, todo esto me trajo problemas que ahora debo afrontar. El mensaje para todos los jóvenes es que no hagan nada de esto. Estuvo muy mal y me está trayendo problemas con las autoridades y de manera personal”.

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La Secretaría de Movilidad ya instauró una denuncia:

A pesar de la disculpa del joven y su explicación en la sede de la Secretaría de Movilidad, las autoridades caleñas interpusieron una denuncia en su contra para que el hecho sea investigado y se marque un precedente sobre el límite que no deben cruzar otros ciudadanos.

Una decisión que el joven dijo estar dispuesto a aceptar, al igual que su responsabilidad en los hechos mencionados: “Me siento muy arrepentido y le pido una disculpa a toda la comunidad caleña, a toda la gente de mi barrio (…) mi intención no era crearles una mala imagen ni a los agentes de tránsito ni a mí. Estoy afrontando las denuncias en mi contra. Voy a ser responsable durante el proceso”.

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