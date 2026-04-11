Influenciador estadounidense fue deportado de Medellín por promover fiestas sexuales

El caso de Chill Chapo se convirtió en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para fines cuestionables y dañinos.

Este creador de contenido norteamericano fue deportado de Colombia tras ser investigado por promover el turismo sexual en Medellín, una práctica que las autoridades calificaron como vergonzosa y riesgosa para la seguridad de las mujeres y la imagen del país.

Fiestas y “paquetes turísticos” bajo la lupa

Durante meses, el ciudadano estadounidense organizó y promocionó presuntas fiestas sexuales en discotecas y terrazas con piscinas, ofreciendo licor, excesos y encuentros con mujeres como parte de su contenido digital.

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Migración Colombia detectó que además ofrecía paquetes turísticos dirigidos a extranjeros, en los que incluía supuestos consejos para evadir controles de las autoridades migratorias.

Las publicaciones también contenían guías para que turistas internacionales interactuaran con mujeres a través de aplicaciones de citas, lo que reforzó las sospechas de explotación sexual y permanencia irregular en el país.

Deportación desde Rionegro

Tras el seguimiento de las autoridades, se confirmó que el influenciador se encontraba en condición irregular en Colombia. Finalmente, fue deportado en un vuelo que partió del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro con destino a Miami.

En la misma aeronave viajaba otro ciudadano estadounidense expulsado por intimidar a estudiantes en Medellín y el oriente antioqueño.

Con estas medidas, Migración Colombia busca enviar un mensaje claro: el país no tolerará que se utilicen sus ciudades como escenarios para la explotación sexual ni que se promuevan prácticas que atenten contra la dignidad de las mujeres y la seguridad de la ciudadanía.