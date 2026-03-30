Yeferson Cossio no se guardó nada y emitió comunicado legal tras la denuncia de Avianca: esto dijo

El domingo 29 de marzo de 2026, Avianca redactó un comunicado en el que informó que un importante influencer de Colombia, en un vuelo que partió desde Bogotá hasta Madrid, España, utilizó un artefacto que generó un olor químico en la cabina.

Además, con el paso de las horas, se comenzó a manifestar que el creador de contenido involucrado en lo sucedido era Yeferson Cossio.

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"Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46, en la ruta Bogotá-Madrid, el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte y, por consiguiente, cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes", se planteó.

"La decisión fue adoptada con fundamento al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con un sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina. La aeronave se encontraba sobrevolando el océano Atlántico y aún estaba distante del aeropuerto más cercano, en caso de presentarse una emergencia", se añadió.

Tras ese comunicado, Yeferson Cossio, en la mañana de este 30 de marzo, catalogó una parte de la información como 'chisme' y prometió redactar un comunicado legal.

En consecuencia, en las horas de la noche, entregó su versión de los hechos. ¿Qué dijo?

Este fue el comunicado de Yeferson Cossio tras la denuncia de Avianca

Yeferson Cossio aseguró que el artefacto se activó por accidente y que nunca tuvo la intención de realizar una broma en el vuelo.

Además, manifestó que se han difundido videos falsos y explicó que se disculpó con los tripulantes del vuelo después de lo sucedido.

"Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido. El 'stink bomb', elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio. Tanto así que, una vez que se activó, su efecto no duró más de tres minutos en el aire e, incluso, fue controlado con un ambientador manual en el ambiente, desacreditando la supuesta incomodidad general de pasajeros y tripulación", dijo.

"Es importante señalar que algunos videos que han sido difundidos recientemente en medios de comunicación no corresponden a este incidente, sino que son contenidos antiguos sacados de contexto. Hago un llamado a los medios y al público a verificar la información antes de replicarla, a compartir con criterio y a recordar que la verdad debe estar por encima de la inmediatez y de cualquier narrativa espuria o descontextualizada", añadió.

El comunicado completo fue el siguiente:

¿Yeferson Cossio volverá a pronunciarse tras lo sucedido con Avianca?

En el comunicado redactado, Yeferson Cossio indicó que ampliará su versión en un video que subirá a Youtube.

Sin embargo, hasta el momento, el creador de contenido no ha especificado la fecha en la que estará disponible ese contenido.