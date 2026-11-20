Durante meses, los investigadores utilizaron drones para seguir los movimientos, identificar las rutinas y conocer cómo se desplazaba alias Chamorro para evadir a las autoridades.

Este hombre era el encargado de manejar las finanzas del Clan del Golfo, por lo que coordinaba el lavado de activos, pago de nóminas y administraba el dinero proveniente de economías ilícitas, tales como narcotráfico, minería ilegal y la extorsión.

Historial criminal desde hace una década

El operativo se puso en marcha en una vivienda ubicada en el corregimiento de Piedras Blancas en Carepa, Antioquia. Esta era la guarida de ‘Chamorro’, quien se llama David Alexander Uribe.

Las pesquisas revelaron que era el cabecilla financiero de la subestructura Carlos Vásquez adscrita al Clan del Golfo. Llevaba 10 años delinquiendo y en 2017 ingresó a una escuela clandestina de entrenamiento criminal conocida como ‘escuela de reyes’.

¿Qué rol tenía el cabecilla?

Por medio de drones, los investigadores lograron evidenciar los patrones de movilidad y comportamiento de este hombre con el propósito de infiltrarse en sus anillos de seguridad.

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‘Chamorro’ coordinaba el acopio, el lavado de activos y pago de nóminas de recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Además, financiaba el material bélico para cerca de 346 integrantes.

Desde hace un año, la Dijin de la Policía le hacía seguimiento y logró poner en marcha un operativo; se realizó un allanamiento a dos inmuebles ubicados en el mismo corregimiento de Carepa.

La región del Urabá antioqueño es una de las más afectadas por la presencia del Clan del Golfo. La Defensoría ha seguido de cerca esta situación y ha emitido alertas tempranas por lo que ocurre, no solo en Carepa, sino en otros municipios como Acandí, Apartadó, Arboletes, Carmen del Darién, Chigorodó, Dabeiba, Necoclí, Mutatá, Murindó, Riosucio, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Unguía.