Reconocido actor, en una desgarradora carta, reveló que le queda muy poco tiempo de vida

En el entorno de la televisión y el cine hay conmoción debido a que un reconocido actor informó que se encuentra en la última etapa de su vida.

Finnian Garbutt, que es oriundo de Bangor, Irlanda del Norte, fue diagnosticado con melanoma, el grave cáncer de piel, hace cuatro años.

Y, a pesar de los tratamientos que ha realizado junto a sus especialistas, los últimos exámenes indicaron que la enfermedad ya se extendió a órganos muy importantes.

En consecuencia, en una desgarradora carta que fue publicada en sus redes sociales, el actor Finnian Garbutt aseguró que quiere disfrutar su último tiempo de vida junto a sus seres más queridos.

Así fue como Finnian Garbutt, el reconocido actor, informó que le queda muy poco tiempo de vida

En los últimos días, tras una conversación con sus especialistas, el actor Finnian Garbutt abrió su corazón y contó la difícil situación que se encuentra viviendo.

"Hola a todos. Durante el último mes, más o menos, he tenido bastante dolor en la espalda y la cadera. Mi equipo de cáncer me admitió para unas observaciones y exploraciones y, desafortunadamente, demostraron que la enfermedad ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida", comenzó escribiendo.

"Estoy poniendo esto aquí porque es realmente difícil decírselo a la gente individualmente y espero que ahora sea al aire libre para poder disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos. Desde que me diagnosticaron hace cuatro años, he logrado muchos de mis objetivos en la vida: 30 episodios en un programa de televisión, ser el protagonista de una película que debería salir pronto, comprar mi propia casa, casarme y convertirme en padre de la niña más increíble que nunca deja de hacerme sonreír. Gracias a todos los que se han acercado a lo largo de los años y nos han apoyado a mí y a mi familia", agregó.

Así ha sido el éxito del actor Finnian Garbutt en televisión

Finnian Garbutt se dio a conocer en las grandes pantallas por la magistral interpretación que realizó en la serie 'Hope Street', en donde actuó como un policía.

Además, este actor también tuvo participación en la serie 'Casualty', en la película 'Housejackers' y en una obra de teatro de 'Romeo y Julieta' que se realizó en el Lyric Theatre de Belfast.