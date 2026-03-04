Se han incautado 1.500 millones que serían utilizados para cometer presuntos delitos electorales

A cuatro días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo (2026), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que 246.000 integrantes de la Fuerza Pública están desplegados en todo el territorio nacional para custodiar los 13.493 puestos de votación, de los cuales, 1.981 contarán con un esquema de seguridad de área extensa, en articulación con las comunidades locales.

“Detrás de cada voto seguro y libre”, insistió que “está el sacrificio supremo de nuestros militares y policías”, que han estado adelantando operaciones ofensivas los últimos días “contra nuestra principal amenaza: las disidencias del cartel de alias Mordisco”.

Además, envió un parte de tranquilidad frente a las advertencias de entidades nacionales y organizaciones extranjeras. Según dijo, “la amenaza persiste. No ha habido un momento en la historia de Colombia donde no existan las amenazas, siempre están presentes, pero la clave es llevarlas a su mínima expresión y mitigar los riesgos”.

La Fuerza Pública trata de anticiparse a la comisión de delitos electorales:

Para hacer frente a los riesgos durante los comicios legislativos y consultas del domingo, el Ministerio de Defensa expidió la directiva transitoria número 4 del 2026, que incentiva la afectación de delitos electorales.

Según el jefe de cartera, "llevamos casi 1.500 millones de pesos (incautados) en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas, presuntamente, para cometer delitos electorales. Ayer fueron 145 millones de pesos en La Guajira. Los siete sobres en los que llevaban ese dinero estaban marcados con la misma letra, con el destinatario, con un número de celular, no sabemos de quién sea, no sabemos si la información del destinatario sea exactamente esa o sea el alias, pero se puso a disposición de las autoridades. Y esta madrugada, (incautamos) 434 millones de pesos en efectivo entre Planeta Rica y Montería, en Córdoba".

En la quinta versión del mapa de riesgos electorales, además, se identificaron 47 puntos de atención preventiva en Antioquia, el sur de Bolívar, el centro del Cauca y algunas partes de Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Arauca, donde estarán desarrollándose acciones.

¿Qué hay de los partidos y sus candidatos?

Según el ministro Sánchez, “los partidos nos han pedido que enfoquemos nuestros esfuerzos alrededor de los puestos de votación, porque hay casas en las que se hacen transacciones de votos o transacciones ilegales. Aquí invitamos a que gane la democracia y no la corrupción; por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente las amenazas contra la democracia”.

Pero el Gobierno también extendió una invitación a los partidos para “que apliquen los comités de etiqueta internos que tienen para verificar que los diferentes candidatos estén obrando con integridad, haciendo lo correcto, aunque nadie los observe”.

Ciberdelitos: una amenaza latente en elecciones

En los comicios del 2026, el Ministerio, además de los riesgos de orden público, identificó posibles riesgos digitales, como “la desinformación, la polarización, las noticias falsas”; lo que los motivó a desplegar sus capacidades para atacarlas, de la mano de la Fiscalía General y la dirección contra delitos informáticos.

Pero eso no es todo. La Fuerza Pública ha venido actuando “con todas las capacidades cibernéticas en dos vías: 1. Proteger la arquitectura, el sistema informático de cualquier ataque y 2. Monitorear permanentemente lo que ocurre alrededor de estas elecciones en el mundo digital para proteger el sistema electoral y las campañas que desarrollan los distintos partidos”.