Juez da luz verde al principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, por el escándalo de la UNGRD
El principio de oportunidad entre Pinilla y la Fiscalía sostiene que el exsubdirector de la UNGRD servirá como testigo clave en contra de por lo menos 23 personas.
Noticias RCN
04:15 p. m.
Una juez aprobó el principio de oportunidad entre el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y la Fiscalía, por los delitos de interés indebido en 90 oportunidades, y falsedad en documentos privado y público agravado.
Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, aseguró que esta decisión abre paso "para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados".
Este principio de oportunidad convierte al exsubdirector de Manejo de Desastres en el testigo clave en contra de al menos 23 congresistas, exministros y altos funcionarios de Gobierno que estarían involucrados en este escándalo.
Noticia en desarrollo. Espere más información...