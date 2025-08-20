CANAL RCN
Colombia

Juez da luz verde al principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, por el escándalo de la UNGRD

El principio de oportunidad entre Pinilla y la Fiscalía sostiene que el exsubdirector de la UNGRD servirá como testigo clave en contra de por lo menos 23 personas.

Sneyder Pinilla devolvió millonaria suma y obtendrá importante rebaja de pena en el caso UNGRD
Foto: UNGRD

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una juez aprobó el principio de oportunidad entre el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y la Fiscalía, por los delitos de interés indebido en 90 oportunidades, y falsedad en documentos privado y público agravado.

Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, aseguró que esta decisión abre paso "para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados".

¿Andrés Calle seguirá en La Picota por caso UNGRD? Corte Suprema tomó decisión clave
RELACIONADO

¿Andrés Calle seguirá en La Picota por caso UNGRD? Corte Suprema tomó decisión clave

Este principio de oportunidad convierte al exsubdirector de Manejo de Desastres en el testigo clave en contra de al menos 23 congresistas, exministros y altos funcionarios de Gobierno que estarían involucrados en este escándalo.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Esta es la foto oficial del traslado de 'Epa Colombia' y la nueva cárcel donde pagará condena

Policía Nacional

Cayó alias Torito, implicado en homicidios en Valle del Cauca

Epa Colombia

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

Otras Noticias

Vuelta a España

Ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025: nómina completa y favoritos.

Colombia tendrá seis ciclistas en la Vuelta a España 2025, con Egan Bernal como principal carta.

Guatemala

Guatemala concede permiso a 161 mexicanos que huyeron de la violencia

En total, se trata de 92 adultos y 69 menores de edad, quienes cruzaron la frontera debido a la conflictividad derivada de los enfrentamientos entre grupos criminales.

Aplicaciones

Aplicaciones móviles que le permiten identificar billetes falsos en segundos

Animales

Avistan ciervos con protuberancias similares a las de un tumor: ¿cuáles son las causas?

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal