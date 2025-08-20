Juez da luz verde al principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, por el escándalo de la UNGRD

Una juez aprobó el principio de oportunidad entre el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y la Fiscalía, por los delitos de interés indebido en 90 oportunidades, y falsedad en documentos privado y público agravado.

Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, aseguró que esta decisión abre paso "para que los máximos responsables sean judicializados y sentenciados".

Este principio de oportunidad convierte al exsubdirector de Manejo de Desastres en el testigo clave en contra de al menos 23 congresistas, exministros y altos funcionarios de Gobierno que estarían involucrados en este escándalo.

