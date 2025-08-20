¿Andrés Calle seguirá en La Picota por caso UNGRD? Corte Suprema tomó decisión clave

Durante los últimos años, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha sacudido al poder en Colombia.

Una de las decisiones más importantes se dio en mayo de este año. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle, congresistas que fueron presidentes del Senado y Cámara respectivamente.

Calle y Name capturados meses atrás

Los hechos investigados apuntan que, al parecer, ambos se habrían visto beneficiados económicamente con el contrato de los carrotanques de la UNGRD. Se cree que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, fue quien le habría dado la orden a Olmedo López de sobornarlos a cambio de facilitar el trámite de las reformas del Gobierno.

Presuntamente, Name recibió 3.000 millones de pesos; mientras que Calle habría recibido 1.000 millones de pesos. En el entramado también hay otros dos nombres importantes, Sneyder Pinilla; exsubdirector para el Manejo de Desastres; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.

Los congresistas fueron capturados y están siendo investigados por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio. Además, la Corte Suprema le solicitó a la mesa directiva suspenderlos de sus funciones.

Confirman detención de Calle

A través de su defensa, Calle presentó la solicitud de control a la medida de aseguramiento. La Sala Especial de Primera Instancia la declaró impróspera, por lo que confirmó la decisión.

El expresidente la Cámara asegura que los hechos que lo señalan son una “retaliación personal” por parte de López. También cuestionó la información revelada por Pinilla con respecto a la presunta entrega del dinero en su apartamento de Montería.

Para la defensa, no se cumplían los fines constitucionales que respaldan la detención preventiva, por lo que buscó desvirtuar la existencia de indicios graves y la necesidad de que la medida se impusiera. Con esta decisión, Calle seguirá recluso en la cárcel La Picota de Bogotá.