Juan Carlos Pinzón viajó a Washington para mediar por la crisis diplomática con Colombia

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos parece estar pasando por su momento más crítico, luego del cruce de insultos y descalificaciones entre los presidentes de ambos países.

En consecuencia, Trump anunció recorte de ayudas a Colombia y un aumento en los aranceles a las exportaciones. Petro, por su parte, se defendió y aseguró que no permitirá que Estados Unidos viole la soberanía nacional.

En medio de la crisis, varios expertos, analistas, excancilleres y funcionarios han pedido mesura de ambas partes, asegurando que las consecuencias económicas para Colombia ante una escalada en las relaciones podrían ser graves.

Pinzón pide a EE. UU. mesura con las medidas contra Colombia

Juan Carlos Pinzón, exembajador en Washington y precandidato presidencial, viajó a la capital estadounidense para reunirse con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y con el equipo de políticas y planeación que está a cargo de definir las acciones por parte de Estados Unidos en distintos países, incluido Colombia.

De acuerdo con Pinzón, su viaje busca que no se castigue a Colombia con sanciones que afecten a los empresarios y a casi 5 millones de trabajadores que se relacionan directamente con los productos que se exportan hacia suelo estadounidense

Lamentablemente, Petro es muy débil frente a Trump y frente a Estados Unidos, y no tiene ninguna capacidad de defender los intereses de los colombianos.

La campaña de Pinzón en Washington

Pinzón, cuyo nombre está en la lista de aspirantes para llegar a la Casa de Nariño en 2026, hizo una parada estratégica en Washington para mediar en la grave crisis que se vive actualmente entre ambas naciones, históricamente aliadas en aspectos económicos y antiterroristas.

En videos compartidos a través de sus redes sociales, el también exministro de Defensa del gobierno Duque se refirió a la difícil situación del presidente Petro y algunos de sus más importantes funcionarios para enfrentar esta situación, luego de que les fuera retirada la visa norteamericana.

Además, aseguró que los funcionarios estadounidenses consideran que los que está pasando “es responsabilidad de Petro” y que “Trump ha sido muy paciente con las provocaciones” del mandatario colombiano.

Estoy aquí para defender a nuestro país y pedirles que no le hagan daño a Colombia, que minimicen cualquier efecto sobre los ciudadanos colombianos.

¿Por qué empezó el nuevo lío entre Trump y Petro?

El nuevo capítulo en las tensiones entre Colombia y Estados Unidos inició luego del reciente ataque de las fuerzas estadounidenses en el Caribe latinoamericano, perpetrado en contra de una embarcación que llevaría drogas hacia el norte del continente.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que un pescador colombiano había muerto en el ataque y acusó a Estados Unidos de violar las aguas colombianas.

En respuesta, Trump acusó a su homólogo con fuertes señalamientos, calificándolo de “incentivar la producción y el tráfico de drogas”. Además, anunció recortes a las ayudas enviadas a Colombia para la denominada lucha contra el narcotráfico.

Tras esto, Petro respondió y dijo que Trump está “engañado de sus logias y asesores”.