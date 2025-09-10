Juan Carlos Pinzón habla de Santos y el acuerdo de paz: “Me sentí traicionado”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el exembajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien aseguró que el país vive una gran crisis de seguridad y dijo que se sintió traicionado por el expresidente Santos.

Noticias RCN: ¿Cómo piensa recuperar la seguridad del país?

Juan Carlos Pinzón: El país está en una gran crisis de seguridad. Yo soy la persona que más resultados tuvo al frente del Ministerio de Defensa, más golpes contra el terrorismo y la criminalidad. Más de 128 jefes fueron neutralizados por nuestras fuerzas militares y de Policía. Todos los delitos en esa época bajaron y tuvimos la producción más baja de coca y cocaína.

Lo voy a hacer nuevamente, voy a volver a fortalecer a las fuerzas armadas, darles nueva tecnología, más pie de fuerza, llamar a la reserva activa para fortalecer las capacidades militares. Haremos un acuerdo con Estados Unidos y con Israel para poder acelerar la inteligencia y tener superioridad sobre el crimen.

Vamos a trabajar con la justicia. El país necesita una reforma contra la impunidad que permita castigar a los criminales.

Noticias RCN: ¿Cómo entender lo que pasó en su campaña por el plebiscito en 2016?

J. C. P.: Me pasó lo de muchos colombianos. En principio se pensó que el acuerdo tenía buenas intenciones, pero muy rápido descubrimos que había era impunidad y darles ventaja a los criminales. Por eso, cuando me comprometí a hacer un video de que iba a haber justicia especial para los militares y una Comisión de la Verdad que realmente ayudara a escribir la verdad y no una narrativa a favor de la guerrilla. Al no cumplirse eso, me sentí traicionado, pero mejor aún, el día de la firma de la paz en Cartagena, cuando vi ese episodio, me sentí traicionado, me paré del evento y me salí.

Noticias RCN: ¿Se sintió traicionado por quién?

J. C. P.: Por los que firmaron el acuerdo y, por supuesto, por el gobierno del que había hecho parte, pero que no terminó haciendo las cosas en las que yo creía.

Noticias RCN: ¿Se refiere al expresidente Juan Manuel Santos?

J. C. P.: Como millones de colombianos.

Noticias RCN: ¿Volverá la aspersión aérea a nuestro país?

J. C. P.: Volverá. Acuérdese que el último ministro que hizo aspersión aérea fui yo. Y me opuse a pararla porque era un grave error al no haber una alternativa, y lo dije. Ahí está el registro: Colombia se va a inundar de coca y no va a haber paz. Y pasó.

Hoy hay anarquía, más violencia, y un gobierno que justifica esa actividad criminal. Petro le ha hecho un enorme daño al país.

Noticias RCN: ¿Colombia está preparada para seguir sin un acuerdo de TLC con Israel?

J. C. P.: Con Israel hay una agenda política donde Petro ha decidido conectarse con todos los forajidos del mundo: Maduro, Hamás, Irán y todos los que le hacen daño al planeta, en vez de buscar cómo sacar ventajas para Colombia.

En mi gobierno tendremos una relación muy fuerte con Estados Unidos, Israel, el Reino Unido y todas las democracias del mundo.

Noticias RCN: ¿Cómo van sus coqueteos con el partido Cambio Radical?

J. C. P.: Estamos construyendo una coalición democrática. Nadie va a llegar solo a la Presidencia y necesitamos llegar en primera vuelta. El 31 de mayo de 2026, Colombia debe tener un presidente y estaré listo para servir en el primer minuto. Como dijo Uribe, se necesita a alguien que esté aprendido, no alguien que llegue a improvisar.